Hebelprodukte

44%-Chance : Dow Jones vor dem Ausbruch?

Wenn der Dow Jones-Index in Kürze seine Seitwärtsrange nach oben hin verlässt, dann können risikofreudige Anleger mit Long-Hebelprodukten zu hohen Erträgen gelangen.

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "Ideas Daily" veröffentlichten Analyse könnte der Dow Jones Industrial-Index nun vor einem Ausbruch nach oben stehen. Hier die Analyse:

"Der Dow Jones Industrial bewegt sich in einem intakten übergeordneten Bullenmarkt. Nach einer am 7. November vergangenen Jahres gestarteten impulsiven Kursrally von rund 12 Prozent ging der Index der 30 größten US-Werte ab Mitte Dezember in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Diese erstreckt sich derzeit von einem in der vergangenen Woche markierten Konsolidierungstief bei 19.678 Punkten bis zum Rekordhoch vom 6. Januar bei 20.000 Punkten (exakt: 19.999,63).

Im gestrigen Handel überwand das Aktienbarometer die 20-Tage-Linie und scheint nun das obere Ende der mehrwöchigen Handelspanne attackieren zu wollen. Gelänge ein signifikanter Tagesschluss über 20.000 Punkten würde eine Fortsetzung der übergeordneten Rally indiziert. Als potenzielle nächste Zielzonen auf der Oberseite lassen sich die Bereiche 20.194/20.198 Punkte und 20.321 Punkte identifizieren. Die Marktbreite stellt sich derzeit positiv dar. Typischerweise kann der Index nach der Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten Zugewinne verzeichnen, bevor im Verlauf des Februar eine deutlichere Abwärtskorrektur von im Schnitt rund 4 Prozent einsetzt. Würde der Index in den nächsten Tagen das Tief bei 19.678 Punkten unterschreiten, würde dies hingegen für den unmittelbaren Beginn einer mehrtägigen bis mehrwöchigen Schwächephase sprechen. Potenzielle nächste Korrekturziele auf der Unterseite lägen dann bei 19.500/19.553 Punkten und 19.191 Punkten."

Wenn der DJ-Index ausbricht, um danach auf 20.200 Punkte anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für überproportional hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 20.000 Punkten

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf den DJ-Index mit Basispreis bei 20.000 Punkten, Bewertungstag 15.3.17, BV 0,001, ISIN: DE000CD6PZW8, wurde beim Indexstand von 19.978 Punkten mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt. Legt der Index innerhalb der nächsten Woche um 1,11 Prozent auf 20.200 Punkte zu, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf 0,36 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19.658,42 Punkten

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf den DJ-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 19.658,42 Punkten, BV 0,001, ISIN: DE000CE5V3S8, wurde beim Indexstand von 19.978 Punkten und dem Euro/USD-Kurs von 1,073 USD mit 0,35 – 0,36 Euro taxiert. Legt der Index in den nächsten Tagen auf die angepeilten 20.200 Punkte zu, dann wird sich der innere Wert dieses riskanten Turbo-Calls auf 0,50 Euro (+39 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Dow Jones Industrial-Index oder von Hebelprodukten auf den Dow Jones Industrial-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de