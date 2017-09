Startseite

Long-Hebel mit hohen Chancen: Daimler überwindet Widerstände

Wenn die Daimler-Aktie im Verlauf des nächsten Monats wieder die Marke von 70 Euro erreicht, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse kommt bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0005501357) nun bereits wieder das Jahreshoch in Sicht. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie fiel am 31. Juli 2017 auf ein Tief bei 59,01 EUR zurück. Danach drehte der Wert nach oben. Am 6. September gelang der Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich um 63,09 EUR. Damit verbesserte sich das Chartbild bereits deutlich. Am 15. September überwand der Wert auch den Widerstand bei 66,13 EUR. Zwar setzte er nach einem Hoch bei 66,93 EUR noch einmal auf diese Marke zurück, zieht aber seit einer schwächeren Eröffnung am Mittwoch wieder deutlich an und kletterte gestern auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung.

Ausblick: Damit wurde diese Bewegung bestätigt. Daimler könnte dieser Aufwärtsbewegung also noch etwas fortsetzen und in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 70,00 EUR und an das Jahreshoch bei 73,23 EUR ansteigen. Sollte der Wert aber dynamisch unter 66,13 EUR zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben.“

Wenn die Daimler-Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 70 Euro ansteigt, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 67 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 67 Euro, Bewertungstag 15.11.17, BV 0,1, ISIN: DE000HW4TBH9, wurde beim Aktienkurs von 66,56 Euro mit 0,15 – 0,16 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Daimler-Aktie im nächsten Monat auf 70 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,32 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,4425 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,44256 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR9MR94, wurde beim Aktienkurs von 66,56 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 70 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,65 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

