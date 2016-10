Hebelprodukte

97%-Chance bei Erreichen des Widerstandes: Daimler in Aufwärtsbewegung

Wenn die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen den bei 68 Euro liegenden Widerstand erreicht, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Laut einer im UBS KeyInvest Daily Trader veröffentlichten Analyse besteht bei der Daimler-Aktie die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Nachdem sich der Aktienkurs von Daimler von 2011 bis April 2015 mehr als verdreifacht hatte, vollzieht die Aktie seitdem eine sehr volatile Abwärtsbewegung. Der Kursrückgang startete im April des vergangenen Jahres bei 96,07 Euro, dem höchsten Kurs seit Juli 1998. Zunächst fiel Daimler bis Ende September in den Bereich von 62 Euro zurück. Anschließend erfolgte eine dynamische Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf Daimler den Abwärtstrend Anfang Dezember kurzzeitig nach oben verlassen konnte. Danach ging die Aktie erneut in den Abwärtsmodus über. Nach dem britischen Referendum am 24. Juni fiel die Aktie mit einem kräftigen Abwärts-Gap bis auf 52 Euro. Danach folgte eine zweiwöchige Seitwärtsbewegung, bevor mit einer aufwärts gerichteten Notierungslücke Mitte Juli der Befreiungsschlag nach oben gelang. Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 64,58 Euro erreichte Daimler den höchsten Stand seit Mitte April. Damit eröffnet sich kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis zum charttechnischen Widerstand bei 68,00 Euro."

Kann die Daimler-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 68 Euro zulegen, dann wird sich das Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 66 Euro

Der HVB-Call Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 66 Euro, Bewertungstag 14.12.16, BV 0,1, ISIN: DE000HY6MNU5, wurde beim Aktienkurs von 64,80 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt. Steigt der Kurs der Daimler-Aktie in den kommenden zwei Wochen auf 68 Euro an, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+36 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,004 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,004471 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW23J28, wurde beim Aktienkurs von 64,80 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 68 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,59 Euro (+97 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,71 Euro

Der Vontobel-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,71 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000VN3BW85, wurde beim genannten Aktienkurs mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg auf 64 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,92 Euro (+44 Prozent) liegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de