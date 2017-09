Startseite

Strategisch seitwärts: DAX-Discount-Calls und Puts

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX auch in drei Monaten innerhalb der Bandbreite von 12.000 bis 12.950 Punkten aufhalten wird, könnte die gleichzeitige Investition in Discount- Calls und Puts interessant sein.

Seitdem der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) Ende August kurzfristig unterhalb der Marke von 12.000 Punkten notiert hatte, ging es mit dem Indexstand wieder zügig nach oben. Mittlerweile befindet sich der DAX-Index mit 12.560 Punkten sogar wieder etwas oberhalb der Mitte der seit drei Monaten beibehaltenen Tradingrange.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index auch in den nächsten drei Monaten die Spanne zwischen 12.000 und 13.000 Punkten nicht verlassen wird, könnten mittels des "Schreibens" von Optionen Zusatzeinkommen lukrieren. Wer nun eine Call-Option mit Laufzeit Dezember und Basispreis bei 13.000 Punkten und/oder eine Put-Option bei 12.000 Punkten verkauft, also "schreibt", wird bei Indexständen zwischen 12.000 und 13.000 Punkten bei Fälligkeit der Optionen die gesamten Verkaufserlöse der Optionen voll vereinnahmen. Mit Discount-Call und Put-Optionsscheinen können Anleger kostengünstig und mit geringem Kapitalaufwand ähnliche Effekte wie mit an der Eurex geschriebenen Optionen erzielen.

Discount-Put mit Cap bei 12.950 Punkten

Der HVB-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.000 Punkten, Cap bei 12.950 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.12.17, ISIN: DE000HW4N118, wurde beim Indexstand von 12.560 Punkten mit 0,41 – 0,42 Euro gehandelt. Wenn der DAX-Aktie am 12.12.17 auf oder unterhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses (13.000 Basispreis – 12.950 Cap)x0,01, im konkreten Fall mit 0,50 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in drei Monaten die Chance auf einen Ertrag von 19,05 Prozent (=78 Prozent pro Jahr), wenn der Index nicht auf 12.950 Punkte oder darüber ansteigt. Befindet sich der Index am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert wird. Daraus ergibt sich, dass ein Indexstand von zumindest 13.000 Punkten mit dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes verbunden sein wird.

Discount-Call mit Cap bei 12.000 Punkten

Wenn der DAX in drei Monaten zwischen 12.950 und 12.000 Punkten notiert wird, dann könnte sich ein zusätzliches Investment in den HVB-Discount-Call auf den DAX-Index mit Basispreis bei 11.900 Punkten, Cap bei 12.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.12.17, ISIN: DE000HW4ERQ8, rechnen, der beim vorliegenden Indexstand mit 0,90 – 0,91 Euro gehandelt wurde. Bei einem Indexstand oberhalb von 12.000 Punkten wird der Schein mit 1,00 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,89 Prozent (=41% pro Jahr) entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von DAX-Aktien oder von Hebelprodukten auf DAX-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de