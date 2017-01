Hebelprodukte

82%-Chance bei Erreichen des Kursziels: Bodenbildung bei Vonovia

Wenn die Vonovia-Aktie in den nächsten Tagen auf das bei 31,60 Euro liegende Kursziel ansteigt, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Aktien" veröffentlichten Analyse zeigt die Tendenz bei der Vonovia-Aktie nach oben. Hier die Analyse:

"Rückblick: Über die letzten Monate hin konnte die Vonovia-Aktie nicht überzeugen. Ab August etablierte sich ein Abwärtstrend, der den Kurs zurück auf die große Unterstützung um 29,00 EUR führte. Mit der Jahresendrally 2016 gelang es den Käufern jedoch, die Abwärtstrendlinie zu überwinden. Der erste Schritt in Richtung Bodenbildung scheint getan, ein zweiter muss nun folgen. Bisher haben sich die Käufer dabei aber nicht mit Ruhm bekleckert, denn seit einigen Tagen kommt der Kurs spürbar zurück.

Ausblick: Die Kursverluste der letzten Tage könnten bei Vonovia für ein zweites Standbein im Rahmen einer Bodenbildung genutzt werden. Steigt der Aktienkurs nachhaltig über 30,15 EUR an (idealerweise per Tagesschlusskurs), könnte eine Kaufwelle in Richtung 31,60 EUR starten. Für einen großen Stabilisierungsprozess hätten die Käufer aber auch bis hin zu 28,65 EUR Zeit. In diesen Supportbereich könnten die Kurse vordringen, wenn den Bullen jetzt noch der Ausbruch über 30,15 EUR versagt bleibt und kurzfristig neue Tiefs markiert werden."

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Vonovia-Aktie in den nächsten Tagen auf 31,60 Euro ansteigen wird, könnte die Investition in die nachfolgend vorgestellten Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 29 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 29 Euro, Bewertungstag 17.3.17, BV 0,1, ISIN: DE000PB2PNJ7, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 29,88 Euro mit 0,14 - 0,15 Euro gehandelt.

Gelingt der Vonovia-Aktie in den nächsten 2 Wochen der Sprung auf die Marke von 31,60 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf 0,27 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,50 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR0HAC2, wurde beim Aktienkurs von 29,88 Euro mit 0,16 – 0,17 Euro taxiert. Wenn der Kurs der Vonovia-Aktie in Kürze auf 31,60 Euro ansteigt, dann wird der sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,31 Euro (+82 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de