Turbo-Call mit 210%-Chance: Bayer vor Ausbruch?

Wenn der Bayer-Aktie der Anstieg über die Marke von 106,80 Euro gelingt, dann könnte der Aktienkurs Potenzial auf bis zu 127 Euro aufbauen.

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Aktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Bayer-Aktie die Chance auf einen Ausbruch nach oben hin. Hier die Analyse:

"Rückblick: Bayer befindet sich seit einem Tief bei 83,45 EUR aus dem Mai 2016 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Am 25. Januar 2016 durchbrach der Wert seinen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch vom 13. April 2016 bei 146,45 EUR. Einen Tag später scheiterte der Chemie- und Pharmawert am Widerstand bei 106,80 EUR, was zu einem überschießenden Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend führte. Nach einem Tief bei 101,30 EUR zog Bayer wieder an und läuft nun seit einigen Tagen unterhalb des Widerstands bei 106,80 EUR seitwärts.

Ausblick: Die Chancen auf einen Ausbruch über 106,80 EUR stehen gar nicht schlecht. Gelingt dieser auf Tagesschlusskursbasis, dann ergäbe sich ein Kaufsignal, das zu einer weiteren Aufwärtsbewegung bis zunächst einmal ca. 124,25-127,35 EUR führen könnte. Sollte Bayer aber unter 101,30 EUR per Tagesschlusskurs abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben."

Wer davon ausgeht, dass die Bayer-Aktie im nächsten Monat bei ihrem Weg zum Kursziel von 124 Euro zumindest auf 115 Euro ansteigen wird, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 19.5.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD2U855, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 106,60 Euro mit 0,276 – 0,286 Euro gehandelt. Legt die Bayer-Aktie im nächsten Monat auf 115 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf 0,65 Euro (+127 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 103,161 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 103,161 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DGR7SY5, wurde beim Aktienkurs von 106,60 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro taxiert. Wenn der Kurs der Bayer-Aktie im nächsten Monat auf 115 Euro steigt, dann wird der sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,18 Euro (+210 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,6452 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,6452 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR1FUJ7, der beim genannten Aktienkurs mit 1,13 – 1,14 Euro taxiert wurde, wird bei einem Kursanstieg auf 115 Euro einen inneren Wert von 1,93 Euro (+69 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de