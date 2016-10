Hebelprodukte

124%-Chance bei Kursrückgang auf 150€: Adidas: Spekulation auf Korrektur

Wenn die Adidas-Aktie nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Tage auf 150 Euro korrigiert, dann wird sich die Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nur von einer kurzen Korrektur Anfang September 2016 unterbrochen, befindet sich der Kurs der Adidas-Aktie bereits seit Jahren in einem steilen Aufwärtstrend. Allein in den vergangenen 12 Monaten konnte sich der Kurs der Sportartikelhersteller-Aktie mehr als verdoppeln. Auch heute, am 21.10.16, notiert die Aktie im frühen Handel im Bereich von 160 Euro an ihrem Allzeithoch.

Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Jahre mehren sich nunmehr die Stimmen jener Analysten, die die Adidas-Aktie auf dem historisch hohen Niveau nicht mehr zum Kauf empfehlen. Auch dann, wenn man nicht unbedingt davon ausgeht, dass die Adidas-Aktie nun vor einem massiven Absturz steht, besteht auf dem aktuellen Niveau doch die Möglichkeit einer deutlichen Kurskorrektur, die mit Short-Hebelprodukten optimiert werden könnte.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 18.1.17, BV 0,1, ISIN: DE000HU6TRV3, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 159,05 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Adidas-Aktie im Zuge einer Kurskorrektur in den nächsten zwei Wochen auf 150 Euro ermäßigt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 0,59 Euro (+59 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 165,749 Euro

Der Citi-Open End Turbo-Put auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 165,749 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CX3TFF0, wurde beim Aktienkurs von 159,05 Euro mit 0,69 – 0,70 Euro taxiert. Wenn die Adidas-Aktien in den nächsten Tagen auf 150 Euro korrigiert, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,57 Euro (+124 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 171,68 Euro

Der etwas höher "gepufferte" ING-Open End Turbo-Put auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 171,68 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000NG13SK9, wurde beim vorliegenden Aktienkurs mit 1,37 – 1,38 Euro zum Handel angeboten.

Bei einem in Kürze eintretenden Kursrückgang der Adidas-Aktie auf 150 Euro wird sich der handelbare Preis des Turbo-Puts auf 2,32 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: n-tv.de