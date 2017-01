Devisen

Experte: Kein Boden in Sicht: Türkische Lira gerät in Abwärtsstrudel

Rekordtief um Rekordtief schraubt sich der Kurs der türkischen Landeswährung nach unten. Dazu bei trägt das Zögern der Zentralbank vor weiteren Zinserhöhungen. Aber auch die Politik hat ihren Anteil.

Turbulent geht es weiterhin bei der türkischen Lira zu. Die Währung setzt ihre Talfahrt fort und verlor am Vormittag bis zu 1,8 Prozent an Wert. Ein US-Dollar kostete zuletzt 3,7789 Lira und damit so viel wie nie zuvor. Seit geraumer Zeit ist die Lira vor allem wegen der Terroranschläge und der politischen Unsicherheit unter Druck, da Anleger ihr Geld aus der Türkei abziehen.

Devisenanalyst Tatha Ghose von der Commerzbank sieht trotz der jüngsten Rekordtiefs der türkischen Lira keine Bodenbildung. Alle relevanten Fundamentaldaten deuteten auf einen stetigen Abwertungstrend der Währung hin. Dieser sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die türkische Zentralbank trotz der erneuten Inflationsbeschleunigung auf Zinserhöhungen verzichte und so die altbekannte Inflations-Wechselkurs-Spirale in Gang bringe.

Geplante Verfassungsänderung verschärft Situation

Die Situation dürfte andauern, bis die Zentralbank zu einer Erhöhung der Zinsen gezwungen sei, glaubt Ghose. Der Experte rechnet in diesem Monat mit einer weiteren Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Allerdings sei mehr erforderlich, wenn die Zentralbank dem Abwertungstrend wirklich etwas entgegensetzen wolle.

Der Experte sieht aber auch in den politischen Entwicklungen des Landes Ursachen für die Abwertungsspirale der Lira. Das Parlament habe die Debatte über den Gesetzesentwurf zur Änderung der Verfassung begonnen. Angesichts eines derart signifikanten politischen Wechsels, der bevorstehen könnte, und des bereits bestehenden Ausnahmezustands, sei es keine Überraschung, dass die Märkte einen höheren Risikoaufschlag bei der Lira verlangen.

Quelle: n-tv.de