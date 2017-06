Startseite

Verlust der absoluten Mehrheit?: May schickt Pfund auf Talfahrt

Premierministerin May initiiert die britische Unterhauswahl, um aus ihr gestärkt in die Brexit-Verhandlungen zu gehen. Nun deutet sich - ersten Prognosen zufolge - das genaue Gegenteil an. Die Investoren sind verunsichert.

Der Kurs des britischen Pfunds ist in der Nacht nach einer ersten Prognose zur Wahl in Großbritannien kräftig unter Druck geraten. So kostete ein US-Dollar noch 1,2741 Pfund. Das waren fast 2 Prozent weniger als vor der Veröffentlichung der Wählerbefragung.

Aus der Prognose geht hervor, dass die konservative Partei von Premierministerin Theresa May ihre absolute Mehrheit verloren hat. Nach der Wählerbefragung kommen die regierenden Tories nur auf 314 der 650 Sitze. Labour kommt der Prognose zufolge auf 266 Sitze und gewinnt damit deutlich hinzu.

Damit könnte May nicht wie bisher alleine regieren und auf Großbritannien könnten komplizierte Koalitionsverhandlungen zukommen. Ex-Finanzminister George Osborne von den Konservativen bezeichnete die Prognose als "komplett katastrophal" für May. May selbst hatte am 20. Mai noch siegessicher getwittert: ""Wenn ich nur sechs Sitze verliere, dann verliere ich diese Wahl und Jeremy Corbyn wird mit Europa am Verhandlungstisch sitzen."

May hatte - trotz absoluter Mehrheit - die Unterhauswahl initiiert, um aus ihr gestärkt in die kommenden Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union (EU) zu gehen. Nun scheinen die Investoren die EU am längeren Hebel sitzen zu sehen. Die wohl schwächere Verhandlungsposition drückt das Pfund. Auch die Unsicherheit über die neue politische Situation in Großbritannien belastet die Währung.

Quelle: n-tv.de