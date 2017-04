Digitalwährung schwächelt: Bitcoin erleidet plötzlichen Kurssturz

Lange Zeit klettert der Bitcoin-Kurs von einem Allzeithoch zum nächsten. Doch dann verliert die Digitalwährung zwischenzeitlich dramatisch an Wert. Experten vermuten die Gründe in China - oder in den USA, wo eine wegweisende Entscheidung bevorsteht.

Nach dem neuen Allzeithoch in der vergangenen Woche hat Bitcoin einen dramatischen Kurssturz erlitten. Wie der "Business Insider" berichtet, fiel die hoch volatile Digitalwährung am Dienstagmorgen (US-Zeit) innerhalb von 30 Minuten von 1260 auf 1160 US-Dollar. Kurze Zeit später erholte sich der Kurs wieder. Am frühen Nachmittag wurde er mit 1240 Dollar bewertet. Damit war ein Bitcoin wieder mehr wert als eine Feinunze Gold.

Der Grund für den plötzlichen Kurssturz von 100 Dollar binnen weniger Minuten ist unklar. Dem Bericht zufolge könnte dafür allerdings eine Meldung der Nachrichtenagentur "Bloomberg" verantwortlich sein. Darin wird ein Vertreter der chinesischen Zentralbank mit der Andeutung zitiert, dass die jüngste Bitcoin-Regulierung nicht nur vorübergehend gewesen sei.

China hat in der jüngeren Vergangenheit seine Kapitalverkehrskontrollen verschärft. Bitcoin bietet Anlegern allerdings die Möglichkeit, ihr Geld trotz der Kontrollen aus dem schwächelnden Yuan abzuziehen und ist deshalb in China besonders populär. Die Zentralbank ist bemüht, dieses Schlupfloch zu schließen. Jüngst drohte sie, mehrere Handelsplattformen der anonymen Digitalwährung zu schließen. Zudem verbot sie den Betreibern von neun Bitcoin-Börsen, Kreditgeschäfte abzuwickeln.

Ein weiterer Grund für den aktuellen Kursfall könnte die Nervosität angesichts einer bevorstehenden Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC sein. Am 11. März will die Behörde Insidern zufolge darüber befinden, ob sie den ersten Bitcoin-ETF genehmigt. Solch ein börsengehandelter Indexfonds würde mehr Anlegern Zugang zu der seit 2009 existierenden Krypto-Währung verschaffen und den weltweiten Bitcoin-Handel grundlegend verändern.

Quelle: n-tv.de