Startseite

Börsen waren zu sorglos: Dax droht Hängepartie

Ein Kommentar von Daniel Saurenz, Feingold Research

Diesen Ausgang der Bundestagswahl hat an den Finanzmärkten kaum jemand erwartet. Im Vorhinein war die Sorglosigkeit groß, die Wahl ein Non-Event. Das könnte sich nun ändern.

All die Monate hat die Bundestagswahl an der Börse faktisch nicht stattgefunden, nun hat sie das Zeug, im Nachklang für Unruhe zu sorgen. Der Ausgang ist überraschend und die Demoskopen waren einmal mehr nicht sonderlich überzeugend.

Der riesige Erfolg der AfD sowie die Enttäuschung für Kanzlerin Angela Merkel und die Schwäche der CDU könnten Investoren verunsichern. Die einzige Möglichkeit der Regierungsbildung aus vier Parteien in einer Jamaika-Koalition dürfte die Märkte am Montag ziemlich verunsichern. Denn sowohl Grüne als auch FDP dürften hohe Preise von CDU/CSU für einen Eintritt in ein Bündnis verlangen. Dies bedeutet so oder so lange Koalitionsverhandlungen unter vier Parteien und Unsicherheit mögen Investoren kaum. Zusammen mit der Stärke der AfD dürfte das für Abschläge beim Dax sorgen.

Ausländische Investoren dürften zudem erstaunt sein über den Rechtsruck bei der Bundestagswahl, nicht jeder hatte Rechtsnationale in Deutschland auf dem Schirm. Auch mit Blick auf Wahlen in Italien oder Abstimmungen in Spanien könnte dieser Erfolg von Populisten zu denken geben.

Quelle: n-tv.de