Aktien

Schwellenhersteller erworben: Vossloh kauft in Nordamerika ein

Vossloh befindet sich auf Wachstumskurs, und der Bahntechnikkonzern nimmt deshalb Geld in die Hand. Der SDax-Konzern will vor allem seine Marktstellung in Nordamerika verbessern.

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat seine angekündigte Shoppingtour gestartet und in Nordamerika einen Hersteller von Beton-Streckenschwellen erworben. Den Kaufpreis für Rocla Concrete Tie bezifferte Konzernchef Hans Martin Schabert mit umgerechnet rund 110 Millionen Euro. Verkäufer ist der Finanzinvestor Altus Capital Partners. Die Neuerwerbung soll nach der kartellrechtlichen Freigabe Anfang 2017 unter Dach und Fach gebracht werden.

"Der Erwerb von Rocla Concrete Tie verbessert unsere Marktstellung in Nordamerika erheblich", sagte Schabert. Die Firma sei schuldenfrei und habe im abgelaufenen Bilanzjahr 2015/16 (zum 30.Juni) rund 88 Millionen Euro umgesetzt. Neben Beton-Streckenschwellen produziere das Unternehmen in mehreren Werken in den USA und Mexiko Weichenschwellen, Betonelemente für die Feste Fahrbahn und Bahnübergangssysteme.

Mehr zum Thema 21.03.16 Millionenüberweisung an die Bahn Vossloh zahlt Entschädigung

Das SDax-Unternehmen teilte zudem mit, das Gemeinschaftsunternehmen Alpha Rail Team komplett zu übernehmen. Die Firma mit einem Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Bereich sei ein wichtiger Dienstleister für "mobiles Schienenfräsen", von dem sich der Vorstand wie vom Schienenschleifen künftig kräftige Zuwächse erhofft.

Schabert hatte angekündigt, nach dem Verkauf des Lokomotiv-Geschäftes die drei Kerngeschäfte - Schienenbefestigungssysteme, Weichen und Dienstleistungen - durch Zukäufe auszubauen. Mittelfristig will Vossloh einen Konzernumsatz von zwei Milliarden Euro erreichen. Aktuell sind es rund 1,2 Milliarden Euro.

Quelle: n-tv.de