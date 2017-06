Startseite

Konzerne hoffen auf Milliarden: Verfassungsrichter kippen Brennelementesteuer

Von 2011 bis 2016 zahlten Betreiber von Atomkraftwerken in Deutschland Steuern für jedes Gramm der verwendeten Brennelemente an den Bund. Zu Unrecht - wie das Verfassungsgericht jetzt entscheidet. RWE & Co. winken Milliardenrückzahlungen.

Die von 2011 bis 2016 kassierte Brennelementesteuer ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar mit dem Grundgesetz. In dem am Morgen veröffentlichten Beschluss erklären die Karlsruher Richter das Gesetz deshalb rückwirkend für nichtig. Damit können die Atomkonzerne auf Rückerstattung von insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro hoffen. Der Bund habe keine Gesetzgebungskompetenz für den Erlass der Steuer gehabt, heißt es zur Begründung, denn es habe sich nicht um eine Verbrauchssteuer gehandelt.

Zu zahlen waren 145 Euro je Gramm auf alle Brennelemente, die erstmals im Reaktor zum Einsatz kamen. Für den Energiekonzern Eon summierte sich das nach Auskunft eines Sprechers über die sechs Jahre auf rund 2,8 Milliarden Euro. RWE hofft darauf, 1,7 Milliarden Euro zurückzubekommen. Bei EnBW sind es 1,44 Milliarden Euro. Der schwedische Konzern Vattenfall hat seit der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 keine deutschen Kraftwerke mehr am Netz. Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums hat die Steuer insgesamt 6,285 Milliarden Euro in die Staatskasse gespült.

Mit dem Richterspruch endet ein jahrelanges juristisches Tauziehen. Der Europäische Gerichtshof hatte in der Sache entschieden, dass die Kernbrennstoffsteuer im Einklang mit dem Europarecht steht. Doch mit der deutschen Verfassung ist sie unvereinbar, wie das Verfassungsgericht nun entschied.

An der Börse schossen die Kurse von Eon- und RWE-Aktien in die Höhe. Bei einer nun wahrscheinlichen Steuerrückzahlung würde diese nach Aussage von Analysten für Eon einen positiven Einmaleffekt von 0,93 Euro je Aktie bedeuten, für RWE 2,77 Euro. RWE-Aktien steigen um 3,9 Prozent bzw. 0,70 Euro, für Eon geht es um 0,37 Euro bzw. 4,2 Prozent nach oben.

Quelle: n-tv.de