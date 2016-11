Aktien

Einigung mit US-Behörden: VW schließt Kompromiss für Audi-Motoren

Die Einigung mit den US-Behörden im Streit um die Manipulation an mehr als 400.000 VWs kostet Volkswagen schon 16,5 Milliarden Dollar. Nun gibt es offenbar auch eine Lösung für 80.000 weitere Wagen mit Audi-Motoren. Wie teuer das wird, steht noch nicht fest.

Volkswagen hat nach monatelangen Verhandlungen in den USA Insidern zufolge eine Einigung über die Reparatur und den Rückkauf von rund 80.000 Dieselautos mit 3,0-Liter-Motoren der Tochter Audi erzielt. Der Kompromiss mit den US-Behörden beinhalte das Angebot zum Rückkauf für etwa 20.000 ältere Fahrzeuge und die Nachbesserung für rund 60.000 Fahrzeuge, sagten zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Die Gespräche mit Anwälten von Besitzern der Fahrzeuge über eine Entschädigung für überhöhte Emissionen dauerten an. Volkswagen lehnte einen Kommentar ab und verwies auf eine Auflage des Bezirksgerichts in San Francisco, sich in dem Fall nicht zu äußeren.

Audi hatte vergangenes Jahr zugegeben, eine nach US-Recht als illegal geltende Software bei Sechszylinder-Diesel-Motoren mit drei Litern Hubraum eingebaut zu haben. Anfang November hatte Bezirksrichter Charles Breyer in San Francisco erklärt, Audi habe bei den Verhandlungen mit den US-Behörden über eine Lösung für die insgesamt 85.000 betroffenen Fahrzeuge wesentliche Fortschritte gemacht. Er sei optimistisch, dass bis Anfang Dezember eine Einigung erzielt werden könne.

Volkswagen hatte mit den US-Behörden und Zivilklägern bereits eine Einigung für rund 475.000 Dieselautos mit 2,0-Liter-Motor erreicht, die den Konzern bis zu 16,5 Milliarden Dollar kosten kann. Eine Lösung für die von Audi entwickelten 3,0-Liter-Motoren erwies sich jedoch als technisch komplizierter.

