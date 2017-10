Startseite

Zahlungsausfall?: Trump lässt Puerto-Rico-Anleihen taumeln

Nachdem Hurrikan "Maria" Puerto Rico verwüstet hat, stattet US-Präsident Trump dem US-Außengebiet einen Besuch hat. Eine Selbstverständlichkeit, allerdings sorgt Trump wieder einmal mit einer flapsigen Äußerung für Wirbel.

Mit einem Kommentar über die Schulden Puerto Ricos hat US-Präsident Donald Trump die Anleihen des US-Außengebiets auf Talfahrt geschickt. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News schloss er einen Zahlungsausfall für die Verbindlichkeiten nicht aus. "Sie schulden euren Freunden an der Wall Street viel Geld. Wir müssen das streichen", sagte der Präsident nach einem Besuch auf der von Hurrikan "Maria" verwüsteten Karibikinsel. "Ich weiß nicht, ob es Goldman Sachs ist, aber wer auch immer es ist, kann sich davon verabschieden."

Der Kurs der Puerto-Rico-Anleihen mit Laufzeit bis 2025 brach darausfin um zwölf Prozent auf ein Rekordtief ein. Der Budgetchef im Weißen Haus ruderte daraufhin zurück. Man solle die Äußerungen des Präsidenten nicht zu wörtlich nehmen, sagte Mick Mulvaney. "Ich glaube, was der Präsident sagen wollte, ist, dass Puerto Rico einen Weg aus dem Schuldenproblem finden muss." Daraufhin erholte sich der Kurs der Staatsbonds wieder etwas.

Ein Schuldenschnitt oder Zahlungsausfall könnte viele Sparer in den USA treffen. Laut Beratungsunternehmen Puerto Rico Clearinghouse werden nur 25 Prozent der Schuldverschreibungen von großen Hedgefonds gehalten. Der Rest liegt in den Portfolios von Privatpersonen oder kleinen Fonds, wie die Firmenchefin Cate Long sagte. Puerto Rico steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise.

Insgesamt liegt die Schuldenlast bei rund 70 Milliarden US-Dollar (rund 64 Milliarden Euro), hinzu kommen ungedeckte Pensionsansprüche. Washington hat die Insel bereits unter Finanzaufsicht gestellt. Als selbstverwaltetes Außengebiet kann sich die Karibikinsel nicht nach US-Insolvenzrecht für pleite erklären, wie es beispielsweise die Stadt Detroit getan hat. In einer Art Konkursverfahren sollen die Verbindlichkeiten nun restrukturiert werden.

Quelle: n-tv.de