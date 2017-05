Starker Yen schlägt ins Kontor: Toyota erwartet deutlichen Gewinneinbruch

Dem erfolgsverwöhnten Autoriesen Toyota stehen schwierige Zeiten bevor. Wegen hoher Kosten und eines starken Yen rechnet der VW-Konkurrent mit einem stagnierenden Absatz - und korrigiert seine Gewinnprognose nach unten.

Der starke Yen hat dem japanischen Autoriesen Toyota im abgelaufenen Geschäftsjahr den ersten Gewinnrückgang seit fünf Jahren eingebrockt. Wie der VW-Rivale bekanntgab, sank der Nettogewinn zum Bilanzstichtag am 31. März auch wegen hoher Kosten um rund 21 Prozent. Toyota verdiente rund 1,8 Billionen Yen (14,5 Milliarden Euro). Auch im laufenden Geschäftsjahr rechnen die Japaner mit einem weiteren deutlichen Rückgang des Gewinns, auf netto rund 1,5 Billionen Yen.

Der nach Volkswagen weltweit zweitgrößte Autobauer ist in großem Maß von seinen Exporten abhängig. Von den Auslandserlösen bleibt bei einem stärkeren Yen weniger übrig. Angesichts des Gegenwinds durch den starken Yen verringerte sich der Umsatz im abgelaufenen Jahr um 2,8 Prozent auf 27,6 Billionen Yen und dürfte im laufenden Geschäftsjahr weiter leicht auf 27,5 Billionen Yen sinken. Man werde im laufenden Jahr alles unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und in die Zukunft des Unternehmens investieren, sagte Konzernchef Akio Toyoda.

Der Konzern, zu dem auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und die Nutzfahrzeugtochter Hino Motors gehören, rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem globalen Absatz von 10,2 Millionen Fahrzeugen und damit mit etwa genauso viel wie im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Absatzrückgang auf US-Markt wahrscheinlich

Die Krone des weltgrößten Autobauers hatte Toyota 2016 nach fünf Jahren an der Spitze an Volkswagen verloren. Im vergangenen Kalenderjahr verkaufte VW weltweit inklusive Transportern, Lkws und Bussen 10,31 Millionen Fahrzeuge, Toyota kam auf 10,17 Millionen. Grund ist Volkswagens guter Lauf in China, der den Absatz trotz des Dieselskandals um fast vier Prozent wachsen ließ.

Toyota dagegen ist stark auf dem nordamerikanischen Markt vertreten, der auf hohem Niveau nur leicht wuchs und für den das Unternehmen in diesem Jahr mit einem Rückgang rechnet. Vor dem Hintergrund steigender Kosten hatte Toyota kürzlich eine Partnerschaft mit dem heimischen Konkurrenten Suzuki vereinbart.

Im Quartal Januar bis März erwirtschaftete Toyota einen Nettogewinn von 398,4 Milliarden Yen, ein Rückgang zum Vorjahresquartal um 6,6 Prozent. Der Umsatz zog dagegen um 6,8 Prozent auf 7,4 Billionen Yen an.

Quelle: n-tv.de