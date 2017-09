Startseite

Werftenverbund im Entstehen: Thyssenkrupp muss sich warm anziehen

Italien und Frankreich wollen am Mittwoch die Bildung eines neuen Werftengiganten in die Wege leiten. Das bedeutet eine starke Konkurrenz für Thyssenkrupp. Der Schiffbaumarkt ist ohnehin hart umkämpft.

Thyssenkrupp erhält auf dem hart umkämpften Schiffbaumarkt aller Voraussicht nach eine starke Konkurrenz. Italien und Frankreich schicken sich an, einen Werftengiganten zu schmieden, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni wollten eine erste Vereinbarung zu der Zusammenlegung der italienischen Fincantieri und der französischen STX sowie der Marinewerft Naval Group am Mittwoch in Lyon unterschreiben.

Demnach werde Fincantieri 51 Prozent von STX übernehmen. Details würden noch erarbeitet. Die STX-Werft ist das einzige Werk in Frankreich, das groß genug ist, um Flugzeugträger und andere Kriegsschiffe zu bauen. Frankreich hatte das Unternehmen verstaatlicht, um einen Übernahmevorstoß von Fincantieri abzuwehren. Nun scheint es eine Lösung für den monatelangen Streit zu geben. Der italienische Industrieminister Carlo Calenda erklärte, er sei zuversichtlich, dass es für Italien und Frankreich eine gute Lösung sei, wenn Fincantieri für STX biete. Er hoffe auf eine abschließende Vereinbarung am Mittwoch.

Fincantieri-Aktien stiegen daraufhin an der Mailänder Börse um bis zu fünf Prozent. Mit 1,18 Euro markierten sie den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Spekulationen um eine Einigung im Streit um STX hatten die Papiere bereits am Montag beflügelt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird immer wieder auch von Seiten der Politik über einen europäischen Werftenverbund diskutiert. Dabei hatte der Mischkonzern Thyssenkrupp allerdings auf seine Führungsrolle gepocht. Thyssenkrupp lehnte einen Kommentar zu dem Zeitungsbericht ab. Zuletzt hatte Deutschland mit Norwegen eine enge Kooperation vereinbart, in deren Rahmen die Bundeswehr zwei baugleiche U-Boote von Thyssenkrupp Marine Systems sowie Lenkflugkörper des norwegischen Unternehmens Kongsberg kaufen will.

