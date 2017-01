Das Kinogeschäft kriselt gewaltig: Sony muss fast eine Milliarde abschreiben

Während Sony seine Elektronik-Sparte saniert, lastet alle Hoffnung auf dem Filmgeschäft. Doch auch das bricht jetzt in sich zusammen. Dahinter steckt ein ganzes Bündel an Gründen, das zeigt, wie sehr die Branche unter Druck steht.

Der japanische Elektrokonzern Sony bekommt die schwindende Nachfrage nach DVDs schmerzhaft zu spüren und muss fast eine Milliarde Euro auf sein Filmgeschäft abschreiben. Der Unterhaltungsriese bezifferte die Wertberichtigung im abgelaufenen Quartal auf umgerechnet rund 915 Millionen Euro.

Zugleich schraubte das Unternehmen seine Gewinnerwartungen im Geschäft mit DVDs und Blu-Ray-Filmen zurück. Hintergrund sei, dass Sony wie der Gesamtmarkt unter dem Druck der Online-Filmdienste leide. Immer mehr Kunden sehen sich Filme an, die per Streaming direkt aus dem Internet auf den Bildschirm kommen, anstatt DVDs oder Blu-Ray-Discs zu kaufen.

Filme bilden einen wichtigen Teil des Sony-Geschäfts, betonte der Konzern, nachdem es zuletzt auch Verkaufsspekulationen gegeben hatte. Zuletzt hatten einige Sony-Filme wie die "Ghostbusters"-Neuauflage weniger Geld als erhofft eingespielt. Zu den Kassen-Garanten der Sony-Studios gehören die James-Bond- und "Spider-Man"-Filmreihen. Gut lief zuletzt zudem das Geschäft mit TV-Serien auch dank Exklusiv-Produktionen für Streaming-Dienste wie etwa "The Crown" für Netflix.

Welche Auswirkungen die Abschreibung auf die Bilanz des dritten Geschäftsquartals hat, will Sony zusammen mit den Zahlen vom dritten Vierteljahr am 2. Februar bekanntgeben. Sony ringt um eine Trendwende in seinem Filmgeschäft, kommt nach eigenen Angaben aber nur langsam voran. Filmproduktionschef Michael Lynton wechselt nach 13 Jahren bei Sony Anfang Februar zur Snapchat-Mutter Snap.

Quelle: n-tv.de