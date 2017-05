Keine positive Prognose: Solarworld stellt Insolvenzantrag

Ende des Sonnentraums in Bonn? Das Solarunternehmen Solarworld sieht für sich kaum noch eine Zukunft. Zum einen lastet der Preisverfall auf dem Konzern. Zum anderen sind anstehende Zahlungen damit unmöglich zu schultern.

Das Solarunternehmen Solarworld ist pleite. Nach umfassender Prüfung sei der Vorstand zu der Überzeugung gelangt, dass angesichts des Geschäftsverlaufs und des Preisverfalls keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht, hieß es. Die Gesellschaft sei überschuldet. Für die Tochtergesellschaften werde die jeweilige Insolvenzantragspflicht geprüft. Mehr als 3000 Beschäftigte bangen jetzt um ihre Jobs - darunter im sächsischen Freiberg und im thüringischen Arnstadt.

Noch vor wenigen Tagen hatte Solarworld bekräftigt, mit einem Stellenabbau bis 2019 in die Gewinnzone zurückkehren zu wollen. Der schwer angeschlagene Solarzellenhersteller hat im ersten Quartal ein operatives Minus von 28 Millionen Euro geschrieben. Im Jahr zuvor hatten die Bonner zwischen Januar und März nur mit 10 Millionen Euro in den roten Zahlen gelegen.

Das Unternehmen hat unter anderem mit schwindender Liquidität zu kämpfen. Aufgrund des brutalen Preisverfalls für Solarzellen ging der Konzernumsatz auf Jahressicht von 213 Millionen auf 186 Millionen Euro zurück.

Seit längerem hat Firmenchef Frank Asbeck mit zwei existenzbedrohenden Problemen zu kämpfen: So müssen bis 2019 rund 350 Millionen Euro an Krediten und Anleihen zurückgezahlt werden. Wie das geschehen soll, war Analysten bislang ein Rätsel. Ferner liegt Solarworld mit dem US-Siliziumlieferanten Hemlock im Clinch. Vor Gericht geht es dabei um die Summe von 800 Millionen US-Dollar. Hintergrund sind nicht erfüllte Abnahmezusagen. Ein US-Gericht hat den Anspruch des US-Unternehmens im Sommer 2016 bejaht, Solarworld ging in Berufung.

Quelle: n-tv.de