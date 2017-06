Startseite

Spekulation über Investor: Solarworld-Aktie schießt weiter hoch

Solarworld befindet sich derzeit in der Insolvenz. Nun macht sich Hoffnung breit, dass ein Investor gefunden werden könnte. Das treibt den Aktienkurs in die Höhe.

Nach einer Kursexplosion um rund 50 Prozent am Donnerstag im späten Handel, schießt die Solarworld-Aktie zum Start um weitere 35 Prozent nach oben. Vom Tief von 68 Cent am 11. Mai hat sich das Papier des insolventen Solarunternehmens damit wieder auf ein Niveau von im Tageshoch 1,80 Euro erholt. Zuletzt lag der Kurs bei 1,57 Euro, immer noch ein Plus von 23 Prozent.

Nachdem am Vortag insgesamt 408.000 Solarworld-Aktien gehandelt wurden, sind es in der ersten halben Stunde am Freitag auf Xetra mit fast 405.000 bereits fast genau so viel.

Treiber hierfür ist die Spekulation über einen Investor, nachdem Solarworld die Bank Macquarie Capital mit der weltweiten Suche nach einem Investor beauftragt hat. Solarworld hatte vor drei Wochen Insolvenz angemeldet und dies mit Preisdumping durch China erklärt.

Wie das "Handelsblatt" berichtet, besuchte am Mittwoch eine Delegation des indischen Energieministers kurzfristig eine der beiden Betriebsstätten des insolventen Photovoltaikkonzerns. Dabei hätten Teilnehmer Interesse an deutscher Solartechnik bekundet und weitere Gespräche mit Solarworld seien vereinbart worden.

Quelle: n-tv.de