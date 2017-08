Startseite

Bestechung, Untreue, Meineid: Samsung-Erbe zu Haftstrafe verurteilt

Der Erbe des Samsung-Imperiums, Lee Jae Yong, muss für fünf Jahre in Gefängnis. Ein Gericht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul verurteilt den 49-Jährigen wegen Bestechung, Untreue und Meineides.

Hintergrund des Verfahrens war ein Korruptionsskandal um eine enge Vertraute der früheren Präsidentin Park Geun Hye. Samsung soll hohe Summen an Unternehmen und Stiftungen der umstrittenen Park-Freundin Choi Soon Sil gezahlt und im Gegenzug politische Unterstützung für die Fusion zweier Konzerntöchter vor zwei Jahren erhalten haben.

Lee, der seit dem 17. Februar in Untersuchungshaft sitzt, beteuerte seine Unschuld. Park, die wegen des Korruptionsskandals ihr Amt verloren hatte, sowie ihre langjährige Freundin stehen in separaten Prozessen vor Gericht. Der Anwalt von Lee kündigte an, in Berufung zu gehen.

In der Samsung-Gruppe gibt es auch ein Ringen um die Erbfolge. Diese wird von Lee geleitet, seit sein Vater Lee Kun Hee nach einem Herzinfarkt 2014 die Geschäfte nicht mehr führen kann. Um die Macht der Familie zu festigen, hat der Enkel des Gründers einen Umbau in die Wege geleitet. Wichtiger Bestandteil war dabei die Firmenfusion innerhalb der Gruppe.

