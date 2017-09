Startseite

Bis zu 400.000 Kunden betroffen: Ryanair kündigt tausende weitere Ausfälle an

Mit der plötzlichen Streichung von Flügen hat Ryanair in den vergangenen Wochen den Ärger von hunderttausenden Kunden auf sich gezogen. Nun offenbart Europas größte Fluggesellschaft: Bis weit ins kommende Jahr hinein werden tausende Flüge nicht wie geplant stattfinden.

Der irische Billigflieger Ryanair hat weitere Flugausfälle bis März kommenden Jahres angekündigt. Bis zu 400.000 Kunden seien von den neuen Streichungen betroffen, teilte Ryanair mit. Im November sollen 25 der 400 Flugzeuge am Boden bleiben, teilte die Airline mit, die in jüngerer Zeit unter dem Ausfall zahlreicher Flüge gelitten hat.

Ab April 2018 sollen immer noch zehn Maschinen aus dem Flugplan genommen werden. Für die betroffenen Kunden sollen Umbuchungen gefunden werden, oder sie könnten sich ihre Kosten rückerstatten lassen.

Mit dem Schritt will Ryanair eine Reserve zur Hand haben, sollten anderswo Flüge vom Ausfall bedroht sein. Zudem sollen die Piloten die Möglichkeit haben, ihren Urlaubsanspruch auch tatsächlich wahrnehmen zu können. Der Billigflieger will in das neue Jahr ohne Resturlaubsansprüche starten.

Ryanair hatte bereits vor knapp zwei Wochen überraschend bekanntgegeben, dass bis Ende Oktober bis zu 2100 Flüge ausfallen und damit empörte Reaktionen von Kunden ausgelöst. Als Grund gab die Fluggesellschaft "Schwierigkeiten mit der Planung des Jahresurlaubs" der Piloten für September und Oktober an. Von den mehr als 2000 Streichungen bis Ende Oktober sind rund 315.000 Kunden betroffen.

Quelle: n-tv.de