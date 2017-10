Startseite

12.000 Euro Loyalitätsbonus: Ryanair fordert Piloten zum Bleiben auf

Ryanair-Chef O'Leary stemmt sich gegen die Abwanderung von Fachkräften. In einem Brief an die Mitarbeiter im Cockpit bietet der Billigflieger kräftige Gehaltserhöhungen und Sonderzahlungen in fünfstelliger Höhe an.

Der Chef der irischen Billig-Airline Ryanair, Michael O'Leary, hat Medienberichten zufolge seine Piloten mit einem eindringlichen Appell zum Bleiben aufgefordert. Im Internet kursiert seit dem Vorabend die Kopie eines dreiseitigen Briefs, der Berichten irischer Medien zufolge an alle Ryanair-Piloten gegangen sein soll.

In dem Schreiben heißt es, Flugkapitäne könnten an verschiedenen Standorten mit Gehaltserhöhungen von bis zu 10.000 Euro rechnen. Für Co-Piloten soll es demnach einen Aufschlag von 5000 Euro geben. Zusätzlich stellte O'Leary auch einen "Loyalitätsbonus" von bis zu 12.000 Euro, günstigere Vertragsbedingungen und bessere Aufstiegschancen in Aussicht.

Branchenkennern zufolge stemmt sich der Ryanair-Chef damit gegen Abwerbeversuche anderer Airlines - oder gegen einen Abwanderungstrend unter Piloten. Die Arbeitsbedingungen und das Gehaltsniveau bei Ryanair stehen bereits seit längerem in der Kritik. O'Leary versprach nun, die Gehälter bei direkten Konkurrenten wie Jet2 und Norwegian Air Shuttle überbieten zu wollen.

Ryanair hatte zuletzt Tausende Flüge bis ins kommende Frühjahr hinein gestrichen. Etwa 700.000 Passagiere sind davon unmittelbar betroffen. Als Grund gab die Fluggesellschaft Fehler bei der Erstellung von Dienstplänen an. Urlaubszeiten seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Einen Mangel an Piloten stritt die Fluggesellschaft ab.

Quelle: n-tv.de