"Positiver Nachrichtenfluss": Rocket-Tochter schiebt Aktienkurs an

Die Modevertriebsholdung GFG wächst deutlich - und davon profitiert auch Rocket Internet, zu der die GFG gehört. Der Aktienkurs des SDax-Unternehmens zeigt es. Zudem könnten bald weitere gute Nachrichten folgen.

Die zu Rocket Internet gehörende Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) ist im ersten Quartal weiter gewachsen und hat ihren operativen Verlust gesenkt. Rocket profitierte davon: Der Aktienkurs zog fast 2 Prozent an. Damit gehörten die Titel zur Wochenmitte zu den größten Gewinnern im Kleinwerteindex SDax, der sich wiederum kaum verändert präsentierte. Damit hält der positive Nachrichtenfluss bei Rocket an, wie ein Marktteilnehmer sagte.

Die GFG, Dachgesellschaft von Online-Modehändlern in verschiedenen Schwellenländern, verbuchte nach eigenen Angaben ein um Wechselkurseffekte und andere Veränderungen bereinigtes Umsatzplus von 18 Prozent auf gut 265 Millionen Euro, in Euro lag das Wachstum bei knapp 35 Prozent.

Der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von 46,5 Millionen auf 33,2 Millionen Euro. In Relation zum Umsatz lag die bereinigte Ebitda-Marge damit bei minus 12,5 Prozent - eine Verbesserung um 11,1 Prozentpunkte. Die GFG habe von Skaleneffekten und technologiegetriebenen Effizienzverbesserungen profitiert, hieß es zur Erläuterung.

Zur GFG gehören unter anderem die Onlinemodehändler Lamonda, Dafiti, Namshi und Zalora. In den Zahlen nicht mehr enthalten ist die indische Jabong, die GFG im August für 70 Millionen US-Dollar verkauft hatte. Auch Namshi wird in Kürze mehrheitlich von Emaar Malls übernommen. Der Mall-Betreiber aus Dubai vereinbarte jetzt den Kauf von 51 Prozent an dem Modeportal für 151 Millionen US-Dollar.

Quelle: n-tv.de