E-Autos als rollende Speicher: Renault gründet Stromnetz-Tochter

Der französische Autobauer Renault drückt bei der Elektrowende aufs Tempo: Der Hersteller mit Sitz im Großraum Paris macht Energiekonzernen Konkurrenz und investiert in die Entwicklung einer schlau gesteuerten Ladeinfrastruktur.

Der französische Autobauer Renault expandiert über eine neue Tochtergesellschaft in Intelligente Stromnetze ("Smart-Grids"). Dieser Bereich sei für den Ausbau des Elektromobilitätsgeschäfts von grundlegender Bedeutung, erklärte ein Renault-Sprecher.

Die neue Tochter "Renault Energy Services" solle ähnlich wie ein Start-up funktionieren, hieß es, und auf diese Weise Renault "bei der Entwicklung und Investition in die Fahrzeug-zu-Netz-Interaktion sowie bei intelligenten Ladetechnologien unterstützen".

Die Idee, Elektroautos mit dem Stromnetz zu verbinden, ist nicht neu. Auch Renault zielt darauf ab, die in den Fahrzeugen verbauten Batterien als temporäre Stromspeicher zu nutzen. In Phasen des Energieüberangebots werden die Autos aufgeladen, bei ansteigender Nachfrage speisen sie überschüssigen Strom zurück ins Netz.

Renault verbindet mit dem Konzept strategische Pläne: Die Investition in das neue Geschäft werde Renault helfen, den Marktanteil für Elektroautos in Europa zu erhöhen, sagte Gilles Normand, der bei Renault als "Senior Vice President" für Elektrofahrzeuge zuständig ist.

Mehr E-Modelle von Renault

Renault-Chef Carlos Ghosn hatte vergangene Woche eine Modelloffensive im Markt für Elektrofahrzeuge angekündigt. Renault will künftig acht weitere batteriebetriebene Wagen und zwölf Hybridfahrzeuge in den Handel bringen. Mit dem Kleinwagen "Zoe" und dem Kabinenroller "Twizy" hat Renault bislang bereits Elektroautos in Europa im Angebot.

Elektroautos würden künftig einen bedeuteten Beitrag zum Geschäft von Renault leisten, sagte Ghosn. Andere Autohersteller machten sich hier gerade erst auf die Reise. "Unsere Vision ist jetzt ein profitables Kerngeschäft", betonte Ghosn.

Quelle: n-tv.de