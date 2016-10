Aktien

Neue Investitionsstrategie: RWE könnte Mehrheit an Innogy abgeben

Dass RWE langfristig eine Aktienmehrheit an der Innogy SE halten wird, ist nach Aussage von Konzernchef Terium nicht garantiert. Nach dem Erfolg beim Börsengang verrät er jetzt auch Details seiner neuen Investitionsstrategie. Im Fokus steht der Energiemarkt in den USA.

Nach dem Börsengang der RWE-Ökostromtochter Innogy schließt Konzernchef Peter Terium auch eine Abgabe des Mehrheitsanteils nicht aus. "Das war die interne Auflage, die wir uns selbst gemacht haben. Und wir sind jederzeit in der Lage, die interne Auflage auch wieder zu ändern, wenn wir das wollen", sagte der Manager in einem vorab veröffentlichten Interview der "Welt am Sonntag".

Eine Abgabe der Aktienmehrheit sei aber nicht notwendig. "RWE kann so kurzfristig nicht raus, braucht es auch nicht. Es gibt dem Kapitalmarkt jetzt ein Stück Ruhe, dass wir einen Anker-Aktionär haben, der nicht im Verdacht steht, den Markt bald mit Aktien zu überfluten."

RWE hatte am Freitag 25 Prozent der Anteile der Ökostromtochter an die Börse gebracht. Der Konzern hatte erklärt, auf Dauer die Mehrheit behalten zu wollen. Terium will sich künftig auf den Chefposten bei Innogy konzentrieren. Sein bisheriger Stellvertreter Rolf Martin Schmitz soll die Führung von RWE übernehmen. Innogy bündelt die zukunftsträchtigen Geschäfte mit Ökostrom, Strom- und Gasnetzen und dem Vertrieb. Bei RWE bleiben die schwächelnden Kohle- und Gaskraftwerke. Der größte Börsengang in Deutschland seit dem Jahr 2000 brachte fünf Milliarden Euro ein. Drei Milliarden fließen in die Kasse von RWE, zwei Milliarden an Innogy.

Auch Fotovoltaik-Anlagen sind geplant

Die Tochter will Terium zufolge nun unter anderem in den USA in den Markt mit Windkraftanlagen einsteigen. "In den USA muss jetzt jeder Bundesstaat einen gewissen Prozentsatz erneuerbarer Energien vorweisen können", sagte er der Zeitung. Bislang konzentriere sich alles auf die windigen Hochebenen von Texas. "Wir wollen in andere Bundesstaaten gehen. Wir suchen dort die Bedingungen, mit denen wir in Deutschland Erfahrung gesammelt haben. Das bedeutet: kleinere Parks auf Flächen mit schwierigen Windprofilen."

Auf die Frage, ob es bei den Windparks bleibe, antwortete der Firmenchef: "Wir wollen jetzt auch in große Fotovoltaik-Anlagen investieren." Die Preise für Fotovoltaik-Module seien stark gesunken. Großflächige Fotovoltaik-Anlagen würden wettbewerbsfähig. "Durch die Übernahme des deutschen Mittelständlers Belectric haben wir - so denken wir - ein sehr gutes Sprungbrett gefunden, um in diesen Markt eintauchen zu können."

Quelle: n-tv.de