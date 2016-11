Aktien

Es fehlen zwei Milliarden Pfund: RBS rauscht durch Stresstest

Wie die EZB prüft auch die Zentralbank in Großbritannien regelmäßig die Geldhäuser des Landes. Und beim jüngsten Test fällt die teilverstaatlichte Royal Bank of Scotland durch. Abhilfe sei bereits vereinbart, hieß es. Doch noch weitere Banken fielen negativ auf.

Die Royal Bank of Scotland (RBS) muss nach Erkenntnissen der britischen Zentralbank ihr Kapitalpolster aufbessern. Die in der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank fiel durch den Stresstest, dessen Ergebnisse die Bank of England in London bekanntgab. Der RBS fehlten rund zwei Milliarden Pfund (rund 2,35 Milliarden Euro), um eine neuerliche Finanzkrise zu überstehen. Frisches Kapital braucht die Großbank aber offenbar nicht. Das Institut habe mit der Zentralbank bereits Maßnahmen vereinbart, um die Lücke zu schließen - etwa den Verkauf fauler Kredite und Kostensenkungen.

Die RBS kämpft derzeit an mehreren Fronten: In den USA ringt sie um eine Einigung mit den Behörden wegen des Verkaufs von verbrieften Hypothekenpapieren vor der Finanzkrise. Zudem hat sie Probleme, ihre Banktochter Williams & Glyn loszuschlagen. Auch die Konkurrenten Barclays und Standard Chartered offenbarten in dem Stresstest Schwächen. Sie hätten aber bereits vorher die nötigen Maßnahmen ergriffen, um sich krisensicherer zu machen, erklärte die Notenbank.

Insgesamt, so das Ergebnis der Zentralbank, sei das britische Bankensystem ausreichend stabil, um die Kreditvergabe an Unternehmen und Verbraucher auch während einer Finanzkrise aufrecht zu erhalten. Bei der Überprüfung, die vergleichbar mit den Stresstests der Europäischen Zentralbank und der Fed ist, wurden sieben Großbanken unter die Lupe genommen.

Standard Chartered und Barclays haben Teile des Stresstests nicht bestanden. Die Kapitalpläne müssen beide Banken im Gegensatz zur Royal Bank of Scotland allerdings nicht ändern. Die Bank of England hatte neben den drei Banken Lloyds Banking Group, HSBC Holdings, Santander UK und Nationwide Building Society überprüft.

