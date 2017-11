Startseite

Gewinnwarnung am Abend: Prosiebensat1 kassiert die Prognose

Ankündigung nach Börsenschluss: Der Medienkonzern Prosiebensat1 warnt Anleger vor einem leicht gebremsten Umsatzplus. Das Münchner Dax-Unternehmen muss seinen Jahresausblick nach unten korrigieren.

Der Medienkonzern Prosiebensat1 hat seinen Jahresausblick mit Blick auf anstehende Herausforderungen im TV-Bereich nach unten geschraubt. Der Umsatz werde voraussichtlich nur noch um einen mittleren anstatt eines hohen einstelligen Prozentbereich steigen, teilte das im Leitindex Dax notierte Unternehmen am Abend mit.

Zudem hieß es, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nur leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Zuvor war Prosiebensat1 noch davon ausgegangen, dass beide Kennziffern den Vorjahreswert deutlich übertreffen werden.

Zu schaffen machten Prosiebensat1 die anhaltenden Probleme in Teilen des Segments "Digital Entertainment", in dem das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Online-Werbung verdient. Im TV-Bereich mussten Produktionen teilweise ins kommende Jahr verschoben werden. Dadurch fallen eingeplante Erlöse erst später an. Außerdem hieß es, dass die Programmkosten stärker steigen als erwartet.

Im dritten Quartal legten die Umsätze von Prosiebensat1 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 883 Millionen Euro zu, was die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 99 Millionen Euro und damit eine Million mehr als ein Jahr zuvor.

Quelle: n-tv.de