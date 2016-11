Aktien

Doch Fusion mit Linde?: Praxair unternimmt wohl neuen Vorstoß

Die gescheiterte Fusion mit Praxair hatte beim Industriegase-Hersteller Linde zu personellen Turbulenzen an der Spitze geführt. Doch die Amerikaner lassen scheinbar nicht locker.

Der US-Industriegase-Hersteller Praxair nimmt einem Insider zufolge einen neuen Anlauf zu einer Fusion mit dem deutschen Konkurrenten Linde. Die Amerikaner hätten sich in der vergangenen Woche erneut an das Münchener Dax-Unternehmen gewandt und Linde aufgefordert, in Fusionsverhandlungen einzusteigen.

Linde habe aber bisher nicht auf den Vorstoß reagiert, sagte der Insider. Die Gespräche über die Megafusion waren im September überraschend geplatzt, weil sich beide Seiten nicht über zentrale Fragen wie den Firmensitz, Entwicklungsstandorte und Personalien einigen konnten. Linde und Praxair gaben zunächst keine Stellungnahmen ab.

Linde-Vorstandschef Wolfgang Büchele hatte daraufhin seinen Rücktritt angekündigt, dem Konzern aber Ende Oktober einen harten Sparkurs verordnet. Der Konzern soll die jährlichen Kosten um 550 Millionen Euro senken. Laut Experten könnte das 3000 bis 4000 Stellen kosten. Finanzchef Georg Denoke hatte sofort seinen Hut genommen.

Linde ist viel größer als Praxair, der US-Konkurrent ist aber deutlich profitabler. Die beiden Unternehmen hatten sich Synergien von deutlich mehr als 600 Millionen Dollar erhofft. Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle hatte kurz nach dem Ende der Gespräche Mitte September gesagt, die Frage nach einem neuen Anlauf stelle sich derzeit nicht.

Quelle: n-tv.de