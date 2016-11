Aktien

Schwierige Suche nach Zustellern: Post klagt über Bewerbermangel

10.000 zusätzliche Zusteller will die Deutsche Post im Weihnachtsgeschäft einsetzen. Doch diese sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt derzeit kaum zu finden, klagt der Konzern. Denen, die mitmachen, macht ein Manager Hoffnung auf mehr.

Die Deutsche Post findet in manchen Gegenden kaum noch Zusteller. "In bestimmten Regionen sind wir nah an der Vollbeschäftigung, da wird es schon schwierig, Zusteller zu bekommen", sagte Post-Manager Uwe Brinks den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies sei beispielsweise im Südwesten und in Hamburg der Fall. "Gute Arbeitskraft wird knapper."

Im Weihnachtsgeschäft beschäftigt die Deutsche Post gut 80.000 Zusteller, um die zusätzlichen Mengen an Sendungen bewältigen zu können. Das seien 10.000 mehr als normal.

"Ein Teil der Beschäftigten, die wir Weihnachten gewinnen, wird später fest angestellt", sagte Brinks. Die Post rechnet damit, dass sich die Menge der Pakete in der Woche vor Weihnachten von üblicherweise vier Millionen pro Tag auf acht Millionen verdoppelt.

Vor etwa zehn Jahren galt das Paketgeschäft noch als Problembereich im Konzerns. Infolge des Booms beim Online-Handel gehört es nun allerdings zu den Gewinntreibern. In den ersten neun Monaten erwirtschaftete die Post mit Paketzustellungen rund 2,4 Milliarden Euro. Mit insgesamt 3,7 Milliarden Euro soll das Paketgeschäft im Gesamtjahr ein Rekordumsatz abwerfen.

Quelle: n-tv.de