Rückschlag für Airbus: Polen will "Black Hawks" kaufen

Ein Rüstungsriese aus den USA könnte massiv von der Aufrüstung im europäischen Osten profitieren: Nato-Partner Polen bricht die Helikopter-Verhandlungen mit Airbus ab. Das polnische Militär soll künftig mit dem Standardhubschrauber der US-Armee fliegen.

Nach der Entscheidung gegen ein Militärhubschraubermodell von Airbus will Polen nun US-Helikopter vom Typ "Black Hawk" kaufen. Der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz erklärte bei einem Besuch in Mielec im Südosten des Landes, in dieser Woche würden Gespräche mit dem US-Produzenten Lockheed Martin über die Anschaffung der mittelschweren Transporthubschraubern beginnen. Noch vor Jahresende sollen die ersten Maschinen in Polen ankommen.

Weitere Details nannte der Minister nicht. Damit blieb zunächst offen, wie viele Hubschrauber das polnische Militär aus den USA beziehen wird, welche Version beschafft werden soll und was das Rüstungsprojekt insgesamt kosten soll.

Beobachter sehen die Entscheidung als politisches Signal - und als schweren Rückschlag für die europäische Rüstungsindustrie und den Luftfahrtkonzern Airbus. In der vergangenen Woche hatte die Regierung in Warschau die Verhandlungen über den Kauf von Militärhubschraubern des Typs "Caracal" abgebrochen.

In den Gesprächen zwischen Polen und Vertretern von Airbus ging es um den Kauf von 50 Caracal-Hubschraubern. Entwickelt und gebaut werden die Maschinen, die beim Hersteller unter der Bezeichnung "H225M" laufen, von der Airbus-Hubschraubersparte Eurocopter.

Politische Kehrtwende

Es geht um viel Geld: Der Auftragswert lag polnischen Angaben zufolge insgesamt bei rund 3,1 Milliarden Euro. Was genau zum Abbruch der Gespräche führte, ist noch unklar: Die seit fast einem Jahr amtierende nationalkonservative Regierung in Warschau hatte die Pläne der liberalen Vorgängerregierung für den Kauf der Airbus-Helikopter grundsätzlich in Frage gestellt.

Begründet wurde dies damit, dass Airbus-Konkurrenten wie Lockheed Martin Fabriken in Polen betreiben, die es zu schützen gelte. Die Ankündigung des polnischen Verteidigungsministers erfolgte in einer Fabrik in Mielec, die Lockheed Martin gehört. Die "Black Hawks" sind der Standardtransporthubschrauber des US-Militärs. Der Rüstungsriese Lockheed Martin hatte den traditionsreichen Hersteller der UH-60M "Black Hawks", Sikorsky Aircraft, im vergangenen Herbst von United Technologies übernommen.

Quelle: n-tv.de