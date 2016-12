Aktien

Steinhoff-Aktien sind gefragt: Poco-Mutter verzückt die Anleger

Zehn Prozent Kursplus an zwei Tagen: Die Anteilsscheine des Möbelriesen Steinhoff, bekannt in Deutschland für die Möbelkette Poco, kennen derzeit nur eine Richtung. Der Grund ist simpel - aber nachhaltig.

Bereits den zweiten Tag in Folge haben die Aktien von Steinhoff mit deutlichen Kursgewinnen aufgewartet. Nachdem die Titel zur Wochenmitte rund acht Prozent zugelegt hatten und damit der größte Gewinner unter allen deutschen Standardwerten gewesen waren, kletterte der Kurs am Donnerstag weitere mehr als zwei Prozent. Damit gehörten die Papiere des Möbelhändlers zu den Toptiteln im Nebenwerteindex MDax.

Händler führten die anhaltenden Käufe weiter auf die Quartalszahlen von Steinhoff zurück. Der Möbelhändler war im abgelaufenen Berichtsquartal kräftig gewachsen. Im Quartal per Ende September kletterte der Umsatz um 12,1 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 12,5 Prozent auf 327 Millionen Euro zu. Die operative Marge betrug damit 9,7 Prozent.

Weiter positiv gestimmt

Der deutsch-südafrikanische Möbelriese ist Betreiber der Möbelhäuser "Poco" in Deutschland, "Kika" und "Leiner" in Österreich sowie "Conforama" in Frankreich. Für Deutschland zeigte sich Steinhoff zudem positiv gestimmt: Man sei optimistisch, in der Bundesrepublik und auch in Osteuropa seinen Marktanteil ausbauen zu können. Auch die operative Marge werde steigen.

Der Möbelkonzern war jüngst auf Einkaufstour gegangen und hatte unter anderem den größten US-Matratzenhändler Mattress Firm für umgerechnet 3,4 Milliarden Euro übernommen.

Quelle: n-tv.de