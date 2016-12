Aktien

Dividende stabil: Metro verdient weniger

Metro verbucht kurz vor seiner Aufspaltung kein Glanz-Jahr. Die Zahlen sind solide. Der Ausblick klingt etwas optimistischer - hat aber eine begrenzte Laufzeit.

Der Handelskonzern Metro hat im Jahr vor seiner Aufspaltung weniger verdient als im Vorjahr. Das Nettoergebnis sank von 672 Millionen auf 599 Millionen Euro. Bereinigt erzielte Metro hingegen einen leichten Anstieg von 625 Millionen auf 639 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Für das Ende September geendete Jahr 2015/16 will der Konzern eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro zahlen.

Das von Metro als zentrale Kennziffer präferierte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag mit 1,56 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Darin enthalten sind Immobilienerträge von 162 Millionen Euro aus Verkäufen sowie Erträge aus der Ablösung von Pensionsverpflichtungen von 42 Millionen Euro. Es fiel etwas besser aus als von Analysten erwartet. Der Umsatz sank wie bereits bekannt um 1,4 Prozent auf 58,4 Milliarden Euro.

Für das neue Geschäftsjahr 2016/17 erwartet Metro währungsbereinigt einen leichten Anstieg bei Umsatz und bereinigtem Ebit. Die Prognose gilt dabei für die aktuelle Konzernstruktur. Nach der Aufspaltung werde der Ausblick angepasst, hieß es. Das Handelsunternehmen will sich in einen Lebensmittel- sowie einen Elektronikhandelskonzern aufspalten. Die Hauptversammlung Anfang Februar muss dem noch zustimmen. Der Vollzug wird für Mitte 2017 angestrebt. Details zu Strategien, Finanzen und das operative Geschäft der beiden Unternehmen, sowie deren neue Namen will Metro am Tag darauf auf einem Investorentag veröffentlichen.

Quelle: n-tv.de