Von Frankfurt nach Berlin: Lufthansa setzt Jumbojets in Deutschland ein

Einige Flugzeugpassagiere auf der Strecke Frankfurt-Berlin kommen künftig in einen besonderen Genuss: Sie fliegen in einem Jumbojet. Wegen der Pleite von Air Berlin setzt die Lufthansa teilweise auf die großen Maschinen. Ein Wermutstropfen bleibt aber.

Die Lufthansa setzt zwischen den Flughäfen Frankfurt/Main und Berlin-Tegel ab Mittwoch teilweise Jumbojets ein. Grund sei die Einstellung des Flugbetriebs von Air Berlin. "Wir rechnen mit einer sehr hohen Nachfrage auf dieser Strecke im November. Mit den bisherigen Flugzeugkapazitäten wäre es nicht zu bewältigen. Wir fliegen bereits im Stundentakt, mehr geht nicht", sagte Lufthansa-Sprecher Wolfgang Weber.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings will zwar Jets aus der Flotte von Air Berlin übernehmen, allerdings stünden diese noch nicht zur Verfügung. Es würden jedoch nicht alle täglichen Lufthansa-Flüge zwischen Berlin und Frankfurt durch Jumbojets ersetzt werden. "Die Maschinen kommen aus Einsätzen von internationalen Fernflügen und werden jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten eingesetzt". Premiere sei der Flug LH168, der am Mittwoch um 17.15 Uhr in Frankfurt startet und um 18.25 Uhr in Berlin-Tegel ankommen soll.

"Aus zeitlichen Gründen muss das Oberdeck in den Jumbojets leider geschlossen bleiben. Wir würden sonst beim Ein- und Ausstieg der Fluggäste zu viel Zeit verlieren", erklärte Weber. Der Flughafen Berlin-Tegel sei nicht für das Andocken der Jumbojets an das Terminalgebäude vorbereitet. "Deshalb wird ein Bus-Transfer zwischen dem Terminal und dem Flugzeug auf dem Vorfeld stattfinden".

Als Jumbojets werden Flugzeuge vom Typ Boeing 747 bezeichnet. Die Maschinen besitzen zwei Passagierdecks und galten bei ihrer Entwicklung in den 1960er Jahren als größte Flugzeuge der Welt. Sie werden überwiegend im Transatlantik- und internationalen Fernflugverkehr eingesetzt. Der Einsatz der Jumbojets zwischen Berlin-Tegel und Frankfurt/Main ist nach Angaben der Lufthansa zunächst nur bis zum 30. November vorgesehen.

Quelle: n-tv.de