Airline macht Vorstoß: Lufthansa legt neues Tarifangebot vor

Der Pilotenstreik zehrt an den Kräften - nicht nur an denen der Passagiere, auch an denen des Bodenpersonals und der Lufthansa. Der Konzern legt nun ein neues Angebot vor und hofft, dass die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurückkehrt.

Die Deutsche Lufthansa will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zur Schlichtung bewegen. Verhandelt werden soll zunächst nur über das Gehalt des Cockpit-Personals. Zwar erhöht die Lufthansa nicht das Gehaltsangebot, macht es aber nicht mehr zum Teil eines Gesamtpakets. Andere strittige Punkte sollen zunächst ausgeklammert werden, so ein Unternehmenssprecher. Damit gehe das Unternehmen auf eine zentrale Forderung der Gewerkschaft ein.

Demnach bietet die Airline eine Erhöhung der Bezüge in zwei Stufen um insgesamt 4,4 Prozent und zusätzlich eine Einmalzahlung an. "Wir wollen dringend weiteren Schaden vom Unternehmen abwenden und unseren Passagieren endlich wieder den Service bieten, den sie von uns erwarten können", erklärte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister. Das Angebot sei der Gewerkschaft bereits am Dienstagabend unterbreitet worden. Der Vorschlag sei "nicht an weitere Bedingungen geknüpft".

Die Gewerkschaft habe gegenüber Medien wiederholt erklärt, auf Basis eines solchen Angebotes zu einer Schlichtung bereit zu sein. Lufthansa stehe ab sofort zur Verfügung, um auf Basis dieses Angebotes gemeinsam mit der VC eine Schlichtung des Vergütungstarifvertrages vorzubereiten, hieß es weiter. Lufthansa und Cockpit streiten schon seit Jahren um die Gehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings. Die VC verlangt für einen Zeitraum von fünf Jahren Tariferhöhungen von zusammen 22 Prozent bis April 2017.

Nach Streiks am Dienstag und am heutigen Mittwoch will die Lufthansa am morgigen Donnerstag weitgehend zum normalen Flugbetrieb zurückkehren, indes müssten auch am Donnerstag 40 Flüge gestrichen werden. Wegen der Streiks der Piloten seit vergangenem Mittwoch sind nach Angaben der Airline 4461 Flüge ausgefallen, betroffen waren mehr als 525.000 Passagiere.

Quelle: n-tv.de