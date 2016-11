Aktien

Arbeitskampf bei Eurowings: Lufthansa-Piloten streiken am Mittwoch

Der Lufthansa und ihren Kunden steht eine harte Woche bevor: Am Dienstag will das Kabinenpersonal der Tochterfirma Eurowings streiken. Am Tag danach folgen die Piloten des Mutterkonzerns. Sie bestreiken Lang- und Kurzstreckenverbindungen aus Deutschland.

Die Piloten der Lufthansa haben zum nächsten Streik aufgerufen. Sie wollen an diesem Mittwoch den Flugverkehr auf der Lang- und Kurzstrecke der Lufthansa komplett bestreiken. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) an. Betroffen seien alle Flüge aus Deutschland.

Es handelt sich um den 14. Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Dieses Mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings. Die Piloten verlangen Tariferhöhungen von 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Die Verhandlungsführer der Lufthansa hätten trotz mehrfacher Aufforderungen bis zuletzt kein abschlussfähiges Angebot vorgelegt, sondern sich vielmehr in den Verhandlungsrunden im November von zuvor gemachten Vorschlägen deutlich zurückbewegt, kritisiert die VC. Jegliche Anpassung des Gehaltes sei mit einer Gegenforderung nach Kompensation in anderen Tarifverträgen ad absurdum geführt worden.

Streiks auch bei Eurowings

Einen Tag zuvor, am Dienstag sollen einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zufolge die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa-Tochter Eurowings in Hamburg und Düsseldorf streiken. An beiden Standorten sollen die Beschäftigten von fünf Uhr morgens bis 20 Uhr die Arbeit niederlegen.

"Allen Passagieren, die für Dienstag einen Flug mit Eurowings ab oder nach Düsseldorf gebucht haben, wird empfohlen, sich vor Reiseantritt bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren", teilte der Flughafen Düsseldorf mit. Ähnliche Vorbereitungen sollten Flugreisende an den übrigen betroffenen Drehkreuzen treffen.

Trotz mehrmonatiger Verhandlungen habe mit dem Vorstand von Eurowings bislang kein Ergebnis über einen Tarifabschluss erzielt werden können, hieß es von Arbeitnehmerseite. Bereits im Oktober war es bei Eurowings zu Streiks gekommen, die allerdings von der Gewerkschaft Ufo ausgerufen worden waren. Die beiden Gewerkschaften konkurrieren um die Vertretung der Kabinenbeschäftigten.

Der Eurowings-Vorstand will mit beiden Gewerkschaften gemeinsam verhandeln. Das lehnt Verdi ab. "Als mitgliederstärkste Gewerkschaft bei Eurowings bestehen wir auf einem eigenständigen Tarifabschluss", sagte Vorstandsmitglied Christine Behle.

Ringen zweier Gewerkschaften

Verdi fordert für die rund 460 Kabinenmitarbeiter von Eurowings eine Anhebung der Gehälter und Funktionszulagen von sieben Prozent, 500 Euro Zulage für die Kabinenleitung und weitere Verbesserungen für die Beschäftigten. Die letzten Verhandlungen am 11. November endeten ergebnislos, ein neuer Termin ist nicht vereinbart.

"Verdi hat die Verhandlungen mit Eurowings nicht für gescheitert erklärt. Daher sind wir umso überraschter, dass nun zu einem eintägigen Streik aufgerufen wird", sagte ein Eurowings-Sprecher.

In Hamburg stehen morgen 20 Abflüge und 20 Ankünfte von Eurowings-Maschinen auf dem Flugplan, das ist mehr als jeder zehnte Flug. Betroffen wären damit zwischen 4000 und 4500 Passagieren, falls die Flüge komplett ausfallen sollten. Zu Details wollte sich Eurowings jedoch nicht äußern. Der Sprecher kritisierte, dass die Konkurrenz zweier Gewerkschaften auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen werde.

Quelle: n-tv.de