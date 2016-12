Aktien

Währung schwächelt: Kairoer Börse auf Achteinhalb-Jahres-Hoch

Das ägyptische Pfund sinkt zum Dollar auf ein Rekordtief - und beschert dem heimischen Aktienmarkt damit einen Höhenflug. Denn Waren aus Ägypten werden so im Ausland günstiger. Aber auch der heimische Tourismus dürfte profitieren.

Die erneute Abwertung des ägyptischen Pfundes hat die dortige Aktienbörse beflügelt. Der Kairoer Leitindex stieg um 2,9 Prozent und notierte mit 11.723 Punkten auf dem höchsten Stand seit achteinhalb Jahren. Dabei lag der Aktienumsatz der dort gelisteten 30 Werte am Mittag bereits mehr als doppelt so hoch wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Wegen der üblichen verstärkten Dollar-Nachfrage der ägyptischen Unternehmen zum Jahreswechsel kletterte der Kurs der US-Währung auf ein Rekordhoch von 19 Pfund. Damit werden Waren des nordafrikanischen Landes auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger und Urlaub dort billiger.

Zur positiven Stimmung trug laut Börsianern außerdem die Zusage für einen 500 Millionen Dollar schweren Kredit der Industrial and Commercial Bank of China an die staatliche Banque Misr bei. Mit dem Geld sollen chinesisch-ägyptische Gemeinschaftsprojekte finanziert werden.

Quelle: n-tv.de