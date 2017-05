Startseite

Hochgezüchtet: KWS nimmt Kurs Richtung Rekordstand

Umsatz gesteigert, Gewinn wächst: KWS Saat liefert im abgelaufenen Quartal. Aber auch für das Restjahr sieht es blendend aus, wie der angehobene Ausblick beweist. Die Aktie profitiert.

Mit deutlichen Kursaufschlägen von zeitweise mehr als zwei Prozent haben die Titel von KWS Saat am Dienstag aufgewartet. Die Aktien gehörten damit zeitweise zu den größten Gewinnern im Kleinwerteindex SDax. Am Mittag betrug das Plus noch 1,3 Prozent. Der Saatgutkonzen hatte zuvor überzeugende Zahlen vorgelegt.

Beflügelt von einem starken Zuckerrübengeschäft in den ersten neun Monaten hob KWS Saat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 leicht an. Das SDax-Unternehmen rechnet nun mit einer Ebit-Marge von mindestens 11 Prozent. Bisher hatte KWS Saat eine Marge von mindestens 10,5 Prozent in Aussicht gestellt. Den Umsatz sieht KWS nun gut 5 Prozent über dem Vorjahr nach bisher knapp 5 Prozent Wachstum.

Unterm Strich: Gewinnplus

In den ersten neun Monaten per Ende März steigerte KWS Saat den Umsatz auf 905 Millionen von 833 Millionen Euro. Gut lief es vor allem im Zuckerrübensaatgutgeschäft: Der Segmentumsatz kletterte um 8,2 Prozent auf 359 Millionen Euro. Im Segment Mais stiegen die Erlöse um 6,6 Prozent auf 691,4 Millionen Euro.

Das Ebit steigerte das Unternehmen auf 170 Millionen von 129 Millionen. Auch unter dem Strich kletterte der Gewinn mit 129 Millionen nach 97 Millionen Euro rasant.

Das Zahlenwerk setze weiteres Kurspotenzial frei, hieß es aus dem Handel. Ein Marktteilnehmer schloss einen baldigen Test des Allzeithochs bei 363 Euro nicht aus. Aktuell notierten die Papiere um 353 Euro.

Quelle: n-tv.de