Verdacht der Bilanzfälschung : Justiz ermittelt gegen Steinhoff-Chef

Markus Jooste gerät ins Visier der Justiz. Der Chef des Einzelhandelskonzerns Steinhoff soll Bilanzen von Gesellschaften des Unternehmens gefälscht haben. Auch drei weitere Personen stehen unter Verdacht.

Der Chef des deutsch-südafrikanischen Einzelhandelsriesen Steinhoff ist einem Magazinbericht zufolge wegen des Verdachts der Bilanzfälschung im Visier der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittle gegen Markus Jooste wegen mutmaßlich überhöhter Umsatzerlöse in den Bilanzen von Gesellschaften des Konzerns, berichtete das "Manager Magazin".

Nach Angaben des Blattes stehen ein weiterer hochrangiger Konzernmanager sowie zwei andere Männer aus dem Umfeld des Unternehmens unter Verdacht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich zunächst nicht äußern. Steinhoff war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Laut "Manager Magazin" laufen die Ermittlungen seit 2015.

Bei Razzien in den Büros der Steinhoff-Europa-Zentrale in Westerstede sowie in den Privathäusern von zwei Steinhoff-Vertrauten hätten die Fahnder Dokumente sichergestellt, die angeblich Andreas Seifert, Co-Geschäftsführer der Möbelkette XXXLutz, unterzeichnet haben soll. Seifert sagte dem Magazin, er habe "die Papiere nie zuvor gesehen und sie nicht unterschrieben". Er stellte Strafanzeige wegen Urkundenfälschung.

Zu Steinhoff gehört in Deutschland etwa der Möbel-Discounter Poco. in Die Aktien der im MDax gelisteten Steinhoff-Gruppe brachen in der Spitze um rund 14 Prozent auf ein Rekordtief von 3,65 Euro ein.

Quelle: n-tv.de