Abschied aus Europa?: Insider: GM lotet Opel-Verkauf an Peugeot aus

Der US-Autobauer General Motors will sich offenbar von seiner Europa-Tochter trennen. Einem Bericht zufolge steht der Konzern in Verhandlungen mit dem französischen Konkurrenten Peugeot. Betroffen wäre Tausende Jobs in Deutschland.

In der Autoindustrie bahnt offenbar sich ein spektakulärer Verkauf an: Angeblich steckt der US-Konzern General Motors mit dem französischen Produzenten Peugoet in Gesprächen über einen Verkauf der GM-Tochter Opel. Das berichtet Reuters und beruft sich auf zwei Insider. Für General Motors könnte dies der Abschied vom Europa-Geschäft bedeuten.

Das US-Unternehmen versucht seit Jahren seine angeschlagene Tochter wieder auf die beine zu bekommen. Eigentlich sollten im vergangenen Jahr erstmals seit 1999 wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Doch unter anderem wegen der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen und dem danach einsetzenden Verfalls des britischen Pfundes, landete Opel wieder in den roten Zahlen. Unter dem Strich wies General Motors auf dem alten Kontinent einen Verlust von 267 Millionen Dollar aus - immerhin zwei Drittel weniger als im Jahr zuvor. Doch auch für das laufende Jahr stellte Opel keine Gewinne in Aussicht.

Opel wurde 1862 in Rüsselsheim gegründet. Ende 2015 hatte das Unternehmen 35.600 Beschäftigte, davon etwas mehr als 18.000 in Deutschland. Das Unternehmen produziert in Rüsselsheim und Eisenach Autos. In Kaiserslautern werden Motoren gebaut.

Quelle: n-tv.de