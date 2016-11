Aktien

Persil-Hersteller auf Wachstumkurs: Henkel bekräftigt die Prognose

Die Geschäfte mit Waschmittel laufen gut. Der Konsumgüterkonzern Henkel bleibt im dritten Quartal auf Rekordkurs. Nicht nur die jüngsten Zukäufe in den USA geben dem Düsseldorfer Dax-Unternehmen Rückenwind.

Gute Geschäfte rund um den Waschmittelklassiker Persil und der milliardenschwere Erwerb des US-Waschmittelkonzerns Sun haben Henkel im dritten Quartal kräftige Wachstumsimpulse gegeben. Der Umsatz stieg zwischen Juli und Oktober um 3,4 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro. Dies sei der bislang höchste Umsatz, den Henkel jemals in einem Quartal erzielt habe, berichtete das Unternehmen.

Der Gewinn erhöhte sich unter dem Strich sogar um 19 Prozent auf 576 Millionen Euro. Henkel hatte im Vorjahr unter anderem höhere Einmalaufwendungen gehabt. Die größten Sprünge machte Henkel bei Wasch- und Reinigungsmitteln mit Marken wie Persil, Pril oder Perwoll. Nicht zuletzt dank einiger Zukäufe wuchs die Sparte um 12,6 Prozent. Doch auch organisch - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - legte der Bereich um 4 Prozent zu.

Henkel hatte zuletzt mehrere Zukäufe gestemmt. Der bedeutendste war die im September abgeschlossene Übernahme des US-Konkurrenten Sun Products für 3,2 Milliarden Euro. Dadurch ist Henkel zur Nummer zwei im US-Waschmittelmarkt hinter Platzhirsch Procter & Gamble aufgestiegen.

Henkel bestätigt seine Prognose

Zuwächse verzeichneten die Düsseldorfer auch in der Kosmetik (Schwarzkopf, Syoss, Fa), obwohl der Preisdruck in reifen Märkten wie Westeuropa weiter anhielt. Fortschritte machte die Henkel-Tochter auch beim Ergebnis dank Kostensenkungen in der Produktion und entlang der Lieferkette. Dem Klebstoffgeschäft half wiederum die Nachfrage aus der Automobil- und Elektronikindustrie auf die Sprünge.

Für das Gesamtjahr bestätigte Henkel seine Prognose. Aus eigener Kraft soll der Umsatz um 2 bis 4 Prozent zulegen und die Marge auf über 16,5 Prozent steigen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um 8 bis 11 Prozent zunehmen. Neue Finanzziele für die kommenden Jahre und die künftige Strategie will der Konzern kommende Woche bei einem Investorentag vorstellen.

Quelle: n-tv.de