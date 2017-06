Startseite

Aktie steigt gen Jahreshoch: Heideldruck betört Anleger mit Ausblick

Das SDax-Unternehmen Heidelberger Druck will nach einer erfolgreichen Restrukturierung wieder kräftig wachsen. Dabei setzt der Druckmaschinenhersteller auf Technologieführerschaft. Die für 2022 vorgestellten Ziele begeistern Anleger - die Aktie legt kräftig zu.

Für Aufsehen in einem sonst eher gemächlichen SDax sorgten die Aktien von Heidelberger Druck, die in der Spitze um rund 5 Prozent auf bis zu 2,66 Euro zulegen - fast genau der Stand des Jahreshochs aus dem Januar. Grund für Euphorie bei den Anlegern waren die vorgelegten Geschäftsprognosen des Druckmaschinen-Herstellers.

Mit einer neuen Unternehmensstrategie will Heidelberger Druck in den kommenden fünf Jahren kräftig wachsen. Mit dem Maßnahmenpaket "Heidelberg goes Digital!" soll der strategischen Fokus auf die Themen Technologieführerschaft, digitale Transformation und operative Exzellenz gelegt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

"Der mittelfristige Ausblick klingt positiv", sagt ein Händler. Bis 2022 will der Druckmaschinenhersteller seinen Umsatz auf rund 3 Milliarden Euro steigern, von knapp 2,5 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 per Ende März. "Das drückt den mauen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr in den Hintergrund", sagte ein Marktteilnehmer.

"Mehr Effizienz auf allen Ebenen"

Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen soll bis 2022 von zuletzt 179 Millionen auf 250 bis 300 Millionen Euro zulegen. Nach Steuern peilt Heidelberger Druck einen Gewinn von mehr als 100 Millionen Euro an, nach 36 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre war dem Unternehmen mit einem straffen Restrukturierungsprogramm und einem Portfolioumbau die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Nun sollen "Innovationen, Digitalisierung und mehr Effizienz auf allen Ebenen" profitables Wachstum bringen, teilte Heidelberger Druck mit. "Heidelberg wird in den nächsten fünf Jahren wieder der wachstumsstarke und profitable Leuchtturm unserer Branche werden", sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer.

Der Kurs der Aktie hatte sich seit 2012 von Ständen bei knapp einem Euro bis Anfang 2014 wieder auf mehr als 3 Euro erholt. Danach hatten Anleger jedoch nicht mehr viel Freude an dem Papier, das seitdem mehr oder weniger seitwärts tendierte in einer Spanne zwischen 2 Euro und 2,50 Euro.

Quelle: n-tv.de