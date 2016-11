Aktien

Lockmittel für die Kunden: Großbanken modernisieren Filialen

Deutsche Bank und Commerzbank wollen, dass wieder mehr Kunden ihre Filialen aufsuchen. Dafür lassen sich beide Dax-Konzerne nicht lumpen. Sie stellen ihr Filialangebot um.

Deutschlands Großbanken treiben die Modernisierung ihrer Filialen voran. Die Deutsche Bank stellte am Donnerstag in Berlin-Mitte ihr "Quartier Zukunft" vor, das am Freitag eröffnet werden soll. Fünf Millionen Euro ließ sich Deutschlands größtes Geldhaus den neuen Vorzeigestandort kosten.

Kunden sollen dort sämtliche Bankdienstleistungen geboten bekommen - analog wie digital. Die Räume bieten zudem Arbeitsplätze für junge Start-up-Unternehmen, eine Lounge mit Gastronomie und ein Kinderbetreuungsangebot.

Banken ringen damit, dass viele Kunden ihre Geschäfte nur noch online erledigen und selten in die Filiale kommen. Die Deutsche Bank schließt auch wegen wegbrechender Erträge infolge des Zinstiefs 188 Filialen in Deutschland und damit gut ein Viertel ihrer Standorte.

Commerzbank hält an dichtem Filialnetz fest

Auch die Commerzbank mit ihren derzeit 1050 Standorten baut ihr Filialangebot um. Die deutsche Nummer zwei eröffnete nach einer rund zweijährige Pilotphase in Stuttgart und Berlin am Donnerstag wie im Sommer angekündigt in Bochum eine weitere sogenannte Flagship-Filiale. Noch im November sollen weitere dieser Großfilialen mit erweiterten Öffnungszeiten, einem neuen Raumkonzept und einer aktiveren Ansprache der Kunden in Hannover und Bremen folgen.

An ihrem vergleichsweise dichten Filialnetz will die Commerzbank festhalten, auch wenn sie kleinere Standort abgespeckt. In den vergangenen vier Jahren gewann das Institut fast eine Million zusätzliche Privatkunden. Bis 2020 sollen weitere zwei Millionen hinzukommen.

Quelle: n-tv.de