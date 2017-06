Startseite

Immobilien verdrängen Lotto : Grand City steigt in den SDax auf

Im SDax steht ein Wechsel an: Die Immobilienfirma Grand City Property steigt noch im Juni in den Kleinstwerteindex auf. Dafür muss Glücksspielanbieter Zeal Network weichen. Für Grand City könnte der SDax aber nur eine Zwischenstation werden.

Wenige Wochen nach dem Wechsel in das stark regulierte Börsensegment Prime Standard steigt die Immobilienfirma Grand City Property in einen deutschen Auswahlindex auf. Deswegen werde der Glücksspielanbieter Zeal Network aus dem Kleinwerteindex SDax verdrängt, teilte die Deutsche Börse mit. Die Veränderung werde zum 19. Juni wirksam. An der Zusammensetzung von Dax, MDax und TecDax ändere sich nichts.

Nach der beschlossenen Aufnahme von Grand City Properties in den SDax gaben die Aktien von Zeal Network um 2 Prozent nach. Grand City lagen hingegen 0,2 Prozent im Plus auf 18,89 Euro. Laut Händlern ist die SDax-Aufnahme von Grand City bereits eingepreist. "Grand City dürften erst einmal am Jahreshoch festhängen", sagt ein Händler. Ein schneller nachhaltiger Anstieg über 19 Euro sei nicht in Sicht, auch weil der Aufstieg in den SDax erwartet worden sei.

Durchmarsch in den MDax?

Für Grand City ist der SDax voraussichtlich lediglich Zwischenstation. Der nächste Aufstieg, dann in den MDax, ist bereits absehbar. Er dürfte gelingen, wenn Stada aufgrund des Übernahmeangebots durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven aus dem MDax weichen sollte.

Die erste Frist endet am 8. Juni und ist an eine Mindestannahmequote von 75 Prozent gekoppelt. Falls die Marke erreicht wird, schließt sich eine Frist bis zum 27. Juni an. Sollte der Streubesitz des Generika-Herstellers zu den Fristen unter 17 Prozent fallen, würden Stada nach Berechnungen aus dem Markt zum Wechseltermin im September den MDax verlassen müssen.

Sollte der Streubesitz allerdings unter die Marke von 10 Prozent fallen, würde Stada nach den Regularien der Börse bereits nach Ablauf von zwei Handelstagen aus dem MDax entnommen. Eine Entnahme aus dem SDax deutet sich mit dem Übernahmeangebot von TLG Immobilien für WCM an. Aber auch sie kommt für den Juni-Termin zu spät.

Quelle: n-tv.de