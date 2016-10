Aktien

Einziger deutlicher Dax-Verlierer: Gewinnwarnung drückt Conti-Kurs

Auf fast eine halbe Milliarde Euro beziffert Continental die Aufwendungen, die für einen drastischen Gewinneinbruch in diesem Jahr sorgen werden. Ein Schock für Anleger und Analysten.

Continental-Aktien führen am Dienstag die Verliererliste im deutschen Börsenleitindex Dax nach einer veröffentlichten Gewinnwarnung an. Die Titel sackten zum Handelsstart mehr als 3 Prozent ab, fielen unter die Marke von 170 Euro. Sie waren damit in einem positiven Marktumfeld der einziger Dax-Verlierer.

Laut Conti werden einige Sonderbelastungen das Geschäftsjahr gründlich verhageln. Mögliche Aufwendungen für Gewährleistungen und anhängige Kartellverfahren sowie die Folgen dreier Erdbeben in Japan und hohe Vorleistungen für Forschung und Entwicklung bezifferte Conti mit 480 Millionen Euro. Die Umsatzprognose bekräftigte das Unternehmen allerdings.

"Alles in allem eine negative Überraschung. Damit hatten Investoren nicht gerechnet", kommentierte n-tv Börsenexpertin Sabrina Marggraf die negative Kursreaktion. Das Abwärtspotenzial sei aber beschränkt: "Zum einen handelt es sich um Einmaleffekte, zum anderen steht die Umsatzprognose weiterhin." "Das sind Einmaleffekte, operativ ist alles auf Kurs", unterstrich auch ein Frankfurter Aktienhändler.

Kursziel gesenkt

Die hohen Vorleistungen seien besorgniserregend, schrieben die Analysten von Barclays. Sie hatten eine Kaufempfehlung für Conti erst in der vergangenen Woche kassiert und die Aktien auf "equal weight" heruntergestuft und das Kursziel auf 184 von 243 Euro gesenkt. Nun reduzierten sie das Kursziel weiter auf 178 Euro.

Schon am Montag hatte der Kauf von Hornschuch zu Kritik bei Börsianern geführt: Der Autozulieferer sei dabei, "sich durch zu viele kleine Zukäufe zu verzetteln", sagte ein Händler. Das hatte den Kurs zwischenzeitlich gedrückt, ehe er doch mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen war. Der Dax hatte dagegen 0,7 Prozent verloren.

Quelle: n-tv.de