Fluggast-Zahlen rückläufig: Fraport mit schwachem Jahr in Frankfurt

Hinter dem größten deutschen Flughafen liegt ein schwaches Jahr, die Passagierzahlen lassen nach. Dennoch ist die Stimmung beim Betreiber Fraport gut: Zwei Entwicklungen sorgen für große Erwartungen.

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt hat im vergangenen Jahr weniger Passagiere abgefertigt. Wegen Anschlägen in Europa und Streiks beim Hauptkunden Lufthansa sank die Zahl der Fluggäste um 0,4 Prozent auf 60,8 Millionen, wie der Betreiber Fraport mitteilt. Zum Jahresabschluss allerdings konnte der Airport noch einen Rekord verbuchen: Im Monat Dezember zählte der Flughafen knapp 4,3 Millionen Fluggäste, ein Plus von rund 4 Prozent.

"In einem herausfordernden Umfeld haben wir unsere Passagierzahlen in Frankfurt im vergangenen Jahr annähernd stabil halten können", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. "Insbesondere die Erholung zum Jahresende macht uns zuversichtlich für das Jahr 2017, in dem wir in Frankfurt wieder wachsen und das Low-Cost-Segment stärken werden." Europas größter Billigflieger Ryanair will ab März vom Rhein-Main-Flughafen aus vier Ziele am Mittelmeer anfliegen.

Insgesamt knackte der Flughafen 2016 mit 60.792.308 Fluggästen erneut die 60-Millionen-Schwelle. Wegen der schwachen Entwicklung im Sommerhalbjahr lag der Airport aber leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Beim Cargo-Aufkommen war der Monat ebenfalls besonders stark mit einem Wachstum um 7,6 Prozent, getrieben durch den anziehenden Welthandel sowie einer vom schwachen Euro stimulierten Exportnachfrage in der Eurozone.

Anders als der Frankfurter Flughäfen verbuchten andere große deutsche Airports im vergangenen Jahr Zuwächse. Am zweitgrößten deutschen Drehkreuz in München stieg die Zahl der Passagiere 2016 um gut drei Prozent auf 42,3 Millionen. Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld stellten 2016 einen neuen Passagierrekord auf. Sie zählten insgesamt 32,9 Millionen Gäste, ein Anstieg von elf Prozent.

