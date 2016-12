Aktien

Kurs geht durch die Decke: Finanzinvestor greift nach GfK

Die GfK kennt in Deutschland nahezu jeder: Deutschlands größter Marktforscher erhebt etwa die TV-Einschaltquoten und den Konsumklimaindex. In das im SDax notierte Unternehmen will KKR einsteigen.

Die Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) will sich an der Marktforschungsgesellschaft GfK beteiligen. Der Investor werde über das Vehikel Acceleratio Capital ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden börsennotierten Aktien abgeben, teilten die Unternehmen mit. Der Preis wurde auf 43,50 Euro festgelegt. Vorstand und Aufsichtsrat der GfK hätten den Abschluss der Investorenvereinbarung gebilligt.

Der Mehrheitsaktionär, der GfK Verein, der 56,46 Prozent an den Nürnberger Marktforschern hält, wird seine Aktien nicht andienen, hieß es weiter. KKR und der GfK Verein haben sich stattdessen auf eine Zusammenarbeit geeinigt, um das derzeit schwächelnde Unternehmen wieder profitabler zu machen.

Die Mindestannahmequote wurde auf 18,54 Prozent festgelegt. GfK Verein und KKR wollen nach Vollzug der Transaktion so mindestens 75 Prozent der Anteile halten. Der Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit der GfK sei nicht geplant, hieß es weiter.

Kurssprung

Die im SDax gelisteten Aktien der Gfk stiegen nach Vorlage des Angebotes zunächst deutlich an. Dann wurden sie vom Handel ausgesetzt wurden. Nach der Wiederaufnahme des Handels sprangen die Papiere um mehr als 28 Prozent auf 43,18 Euro.

De GfK ist das größte deutsche Marktforschungsinstitut und weltweit die Nummer fünf. Bekannt ist es hierzulande vor allem für die Erhebung der Einschaltquoten im Fernsehen. In der Wirtschaft hoch angesehen ist der vom GfK ermittelte Konsumklimaindex.

Quelle: n-tv.de