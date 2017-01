Aktien

Markt ist alarmiert, Kurs stürzt ab: FMC droht ein Milliardenloch

Für den Dialysespezialisten FMC sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Nun wackelt allerdings die dortige Ergebnisprognose des Dax-Konzerns. Eine geplante neue Verordnung der US-Gesundheitsbehörde könnte mächtig ins Kontor schlagen.

Mit deutlichen Kursverlusten haben zum Wochenstart die Titel des Dialysespezialisten FMC aufgewartet. Die Aktien gaben in der Spitze mehr als 7 Prozent nach - der größte Kurssturz seit dreieinhalb Jahren. Danach pendelten sich die Papiere dann um einen Abschlag von etwa 6 Prozent ein. Sie waren damit im deutschen Börsenleitindex Dax größter Verlierer. Auch die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius geriet unter die Räder und büßte zeitweise mehr als 4 Prozent ein.

Der Grund: Gegenwind in im wichtigsten Markt USA.

Laut einer Verordnung der US-Gesundheitsbehörde CMS soll die Wohltätigkeitsorganisation American Kidney Fund Dialysepatienten künftig keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen dürfen. Die Patienten würden dann nur noch eine Basisversorgung erhalten - und FMC eine deutlich niedrigere Vergütung für deren Behandlungen. Sollte die Verordnung wie geplant zum 13. Januar in Kraft treten, "könnten hieraus erheblich nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft resultieren", warnte FMC.

Von der neuen Vorschrift seien zwischen 700 und 2000 FMC-Patienten in den USA betroffen, erklärte das Unternehmen, das in Amerika mehr als 180.000 Patienten behandelt. FMC, andere Dialyseanbieter wie DaVita und Patientenvertreter haben jedoch eine Klage mit dem Ziel eingereicht, die Verabschiedung der Verordnung anzufechten und ihr Inkrafttreten zu verhindern.

Der Markt ist alarmiert

Viele Investoren sind dennoch alarmiert. "Die 2000 Patienten machen den Kohl nicht fett", sagt Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. "Aber der Markt befürchtet offenbar, dass da noch mehr kommt." Experte Oliver Reinberg vom Analysehaus Kepler Cheuvreux geht davon aus, dass die CMS-Verordnung FMC zwischen 49 und 140 Millionen Dollar kosten würde. Er empfiehlt die FMC-Aktien zwar weiter zum Kauf, hat sie wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung jedoch von der Liste der aussichtsreichsten deutschen Aktien gestrichen.

Am 22. Februar veröffentlicht FMC die Viertquartalszahlen. Im schlimmsten Fall könne die Verordnung das Ebit von FMC in diesem Jahr mit bis zu 100 Millionen Dollar belasten. Das entspreche 3,4 Prozent des für 2017 geschätzten Ebit, so der Analyst.

Quelle: n-tv.de