Aktien

Geschäftsreisenden-Tarif: Eurowings senkt die Preise

Beim Ringen um die Gunst der Geschäftsreisenden geht Eurowings in die Offensive. Die Lufthansa-Tochter geht beim sogenannte Best-Tarif kräftig runter. Damit unterbietet Eurowings deutlich den kriselnden Wettbewerber Air Berlin.

Die vor einer großen Expansion stehende Lufthansa-Billigtocher Eurowings will für Geschäftsreisende attraktiver werden. Der sogenannte Best-Tarif ist bei Eurowings demnächst ab 99,99 Euro pro Strecke buchbar. Bislang war das günstigste Ticket in diesem Tarif ab 149,99 Euro zu haben.

Der Tarif richtet sich insbesondere an Geschäftsreisende und bietet Business-Class-ähnliche Vorteile wie Lounge-Zugang, bevorzugte Abfertigung, einen freien Mittelsitz sowie gratis Speisen und Getränke an Bord. Damit unterbietet Eurowings deutlich den Wettbewerber Air Berlin, der ähnliche Leistungen ab 240 Euro je Flugstrecke (479 Euro hin und zurück innerhalb Deutschlands und Europas) anbietet.

Eurowings geht noch einen Schritt weiter: Künftig soll sich der Preis des Geschäftsreise-Tarifs an dem des Normalpreises orientieren, der keine Privilegien und Restriktionen beim aufzugebenden und in der Kabine transportiertem Gepäck bietet. So soll der Best-Tarif im Schnitt 70 Euro über dem Touristen-Tarif liegen und eine kostenlose Umbuchung beinhalten.

Bislang unbestätigten Berichten zufolge, soll Eurowings durch die Übernahme von 40 Air-Berlin-Fliegern ihr Streckennetz demnächst stark erweitern. Auch andere Billig-Anbieter, wie Easyjet, locken Geschäftsreisende mit teureren Tarifen, die aber Privilegien bieten. Eurowings hält für ihre am teuersten zahlenden Kunden auf innerdeutschen Flügen und Europa-Verbindungen mit hohem Geschäftsreiseanteil die ersten drei Reihen frei. Bei Air Berlin ist es lediglich die erste Reihe.

Quelle: n-tv.de