Aktien

Daimler hui, VW pfui: Europas Automarkt schwächelt

Der Oktober ist hinsichtlich der Autozulassungen in Europa nicht golden. Vor allem Frankreich und Deutschland verzeichnen Rückgänge. Bei den deutschen Autobauern verzeichnet VW ein Minus. Daimler präsentiert sich dagegen stark

Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der EU ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken. Mit gut 1,1 Millionen Fahrzeugen wurden fast 350.000 Autos weniger angemeldet als noch im September, teilte der europäische Automobilherstellerverband Acea in Brüssel mit.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich demnach nur ein geringes Minus. Während in Italien (9,7 Prozent) und Spanien (fünf Prozent) die Neuzulassungen im Vorjahresvergleich deutlich stiegen, verzeichneten Frankreich (minus vier Prozent) und Deutschland (minus 5,6 Prozent) Rückgänge.

Unter den deutschen Autoherstellern fiel die Bilanz ebenfalls unterschiedlich aus. Der VW-Konzern verkaufte weniger Fahrzeuge (minus 1,7 Prozent). Dagegen bauten Opel (2,6 Prozent) und BMW (3,3 Prozent) ihren Absatz aus. Den größten Zuwachs verzeichnete Daimler mit 6,1 Prozent mehr Neuzulassungen als im Oktober 2015.

Insgesamt liegen die Neuzulassungen in diesem Jahr deutlich über den Vorjahreszahlen. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden dem Verband zufolge 7,2 Prozent mehr Autos in der EU neu zugelassen als im gleichen Zeitraum 2015. Deutschland verzeichnete einen Anstieg von 4,9 Prozent.

Quelle: n-tv.de